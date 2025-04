Fundador de restaurante em Curitiba morre em acidente no Contorno Norte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fundador do Benedetto Vinho & Bar, localizado em Santa Felicidade, em Curitiba, Thiago Zraik, morreu em um acidente na PR-418, em Almirante Tamandaré, na manhã desta quarta-feira (23). Devido ao acidente, o Contorno Norte operou no sistema Pare e Siga até as 13h. A vítima tinha 38 anos.

Segundo informações da concessionária Via Araucária, a hipótese é de que a colisão frontal entre o carro de Thiago e uma carreta tenha ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. O veículo, um Fiat Mobi, foi completamente destruído, e o motorista morreu no local.

Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante comunicou o falecimento de seu fundador e informou que estará temporariamente fechado. Detalhes sobre a reabertura do estabelecimento deverão ser divulgados nos próximos dias. Confira:

Velório de Thiago Zraik

O velório de Thiago vai acontecer no Cemitério Paroquial de Santa Felicidade. O sepultamento será na quinta-feira (24), também em Santa Felicidade.