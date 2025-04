Catedral de Curitiba vai realizar missa de sétimo dia do papa Francisco

Em homenagem ao papa Francisco, Curitiba vai celebrar a missa de sétimo dia do pontífice na Catedral Basílica, no Centro da cidade, no próximo domingo (27). Francisco morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos.

A cerimônia começará às 17h30 e será presidida por dom José Antônio Peruzzo, arcebispo metropolitano. A missa será acompanhada pela Camerata Antiqua de Curitiba, que apresentará um programa elaborado para a ocasião.

Curitiba decretou luto oficial de três dias na cidade. “Para que fique na memória dos curitibanos o trabalho do papa Francisco a favor de todos, o cuidado com a espiritualidade dos cristãos e que ele possa ser lembrado pela sua história e por todo o bem que fez no seu tempo de papado”.

Além da presença de fiéis, espera-se que a cerimônia na Catedral Basílica reúna representantes de outras denominações cristãs e religiões, reforçando o legado ecumênico de Francisco.

Missa de sétimo dia do papa Francisco reunirá 40 músicos em Curitiba

Os 40 músicos da Camerata Antiqua de Curitiba, formada por coro e orquestra, executarão um repertório composto por obras sacras de compositores como Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.

“Papa Francisco sempre valorizou a cultura, a música e a espiritualidade como caminhos de aproximação entre as pessoas. Por isso, escolhemos um repertório que traduz, em sons, a reverência, a gratidão e o carinho que sentimos por tudo o que ele representou. A música, neste momento, é também nossa prece.”, disse Janete Andrade, coordenadora de música da Camerata Antiqua de Curitiba.

Missas em Curitiba

A homenagem ao papa Francisco em Curitiba não se limita à missa solene. Durante o fim de semana, diversas iniciativas religiosas e culturais devem acontecer em memória do líder católico, que marcou o mundo com sua mensagem de acolhimento e justiça social.

“Em todas as paróquias de Curitiba vamos promover celebrações de missas pelo sétimo dia da morte do papa Francisco, no sábado ou no domingo. Mais do que homenagem, é a solidariedade espiritual com o papa e para que Deus o acolha.”, disse dom Peruzzo.

Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936 e faleceu no Vaticano na segunda-feira (21). Eleito em 13 de março de 2013, foi o 266.º papa da Igreja Católica, o primeiro jesuíta, o primeiro sul-americano e o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos de história.

Sua liderança foi marcada por gestos de humildade, como a recusa aos aposentos papais e a escolha por uma vida simples na Casa Santa Marta, onde morava. Francisco conduziu a igreja católica com espírito pastoral, atenção aos mais vulneráveis e defesa incondicional da dignidade humana. Denunciou desigualdades sociais, o individualismo e os impactos da crise ambiental com a emblemática encíclica Laudato si. Atuou como mediador em conflitos internacionais, como a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos e foi voz ativa contra abusos praticados dentro da igreja, exigindo reformas e transparência.

Serviço

Missa de sétimo dia em memória do papa Francisco

Data: domingo (27/4), às 17h30

Catedral Basílica de Curitiba (R. Barão do Serro Azul, 31 – Centro)