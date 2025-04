Assista ao vivo ao velório do Papa Francisco, no Vaticano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O caixão com o corpo do papa Francisco entrou, sob aplauso dos fiéis, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, às 9h31 (4h31 de Brasília) desta quarta-feira (23), depois de quase dois dias de velório na capela da Casa Santa Marta, onde o pontífice morava.

Transportado em procissão, na manhã ensolarada de Roma, o caixão aberto deixou Santa Marta sob as badaladas de luto do sino. Antes, houve uma oração comandada pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell. De lá, o cortejo passou pela praça dos Protomartiri Romani e sob o Arco dos Sinos e chegou à praça São Pedro. Entrou na basílica pela porta central.

No interior da basílica, no altar da Confissão, o camerlengo presidiu nova cerimônia reservada, a liturgia da palavra. No período, a basílica esteve fechada para o público, que começou a entrar na praça por volta das 7h30, para acompanhar a procissão.

Foram ocupadas as 10 mil cadeiras disponibilizadas para os fiéis. Segundo o Vaticano, cerca de 20 mil pessoas acompanham, no total, a cerimônia da praça, pela transmissão ao vivo.

Ao fim da cerimônia, os presentes na basílica iniciaram a fila que passa aos pés do caixão, para uma saudação final.Às 11h (6h em Brasília) começou a visitação aberta ao público. Por três dias, até o início da noite de sexta (25), os fiéis poderão velar o corpo do papa. São esperadas 1,5 milhão de pessoas.

A fila começou a se formar antes mesmo de terminar a cerimônia dentro da basílica.

Em Roma desde terça-feira, o padre Sylvester Mothabeng, do Lesoto, assistiu à procissão em pé na praça e, por volta das 10h, se preparava para enfrentar a fila. “Nunca deixaria Roma sem vê-lo. Não importa quanto tempo seja preciso esperar”, disse ele, que pretende também participar do funeral. “Foi muito bonita [a cerimônia], apesar de nossos corações feridos. Nós o amávamos. Vamos nos lembrar dele pela sua fé e seu amor pelos marginalizados.”

O funeral está marcado para sábado (26), com missa às 10h (5h de Brasília), na presença de autoridades religiosas e chefes de Estado e de governo.

Desde a noite de segunda-feira (21), quando o papa morreu, o corpo era velado de forma reservada na Casa Santa Marta. Entre os presentes no local estavam funcionários do Vaticano e autoridades, como o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Morto aos 88 anos, Francisco será sepultado em caixão de madeira, mais simples do que os seus antecessores. O pontífice está com vestes vermelhas e mitra papal branca. Em suas mãos, foi colocado um rosário.