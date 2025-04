Informações da morte de papa Francisco coincidem com número do sócio do San Lorenzo

O clube argentino San Lorenzo era uma das maiores paixões do papa Francisco. Na terça-feira (22), a associação esportiva prestou uma homenagem a Jorge Mario Bergoglio. Um dia após ao falecimento do pontífice, a carteirinha de sócio foi divulgada em um vídeo, e uma coincidência chamou a atenção dos internautas: o número do documento corresponde à idade e ao horário da morte de Francisco.

O papa morreu aos 88 anos de idade, às 2h35 da madrugada no horário de Buenos Aires, e às 7h35 da manhã no horário de Roma, na segunda-feira (21). Jorge Mario Bergoglio era o sócio número 88235N-0 do Club Atlético San Lorenzo de Almagro, como mostra o vídeo publicado no perfil do clube no Instagram.

O clube fez uma homenagem a Francisco por sua longa história como torcedor. “Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem… Cuervo como sacerdote e cardeal… Cuervo também como Papa… Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón”, diz o início da nota. “Envoltos em profunda dor, desde #SanLorenzo hoje dizemos a Francisco: adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade!”, completa o San Lorenzo no comunicado.

Os principais jornais argentinos também destacaram a coincidência. O Clarín escreveu: “Morte do Papa Francisco: a incrível coincidência com seu número de membro do San Lorenzo”. O site A24 relatou: “A chocante coincidência entre o cartão de sócio do San Lorenzo do Papa e sua morte”. “A coincidência da morte do Papa Francisco e o seu número de passe do San Lorenzo”, disse o jornal Marca.