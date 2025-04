Fiéis de Curitiba destacam lições deixadas pelo Papa Francisco

O anúncio da morte do Papa Francisco, feito na manhã desta segunda-feira (21), comoveu os fiéis de Curitiba, que se mobilizaram para participar da Santa Missa em homenagem ao pontífice, realizada na Catedral Basílica. Os sinos da igreja badalam de hora em hora em homenagem ao pontífice.

Viviane Rodrigues foi surpreendida com a notícia pela manhã durante a celebração da Santa Missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. “É um fato que marca. Sabíamos que o Papa estava debilitado, mas era uma notícia que não esperávamos”, contou.

Entre os ensinamentos deixados por Francisco que marcaram Viviane, ela destacou o diálogo com os jovens como forma de aproximá-los da vida religiosa. “Ele foi um Papa que promoveu muitas mudanças e mexeu com a juventude. Espero que seu sucessor também assuma esse papel”, afirmou.

A aposentada Maria Ernestina Maciel acompanhou a missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, na Catedral localizada na Praça Tiradentes. Para ela, os principais legados do Papa são a compaixão e o amor ao próximo.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

Missas em homenagem ao Papa acontecem nesta segunda e terça-feira (22)

Além das celebrações na Catedral de Curitiba, diversas paróquias e santuários da capital e da Região Metropolitana realizarão homenagens ao Papa Francisco nesta noite de segunda-feira (21) e ao longo da terça-feira (22).

Na noite de segunda, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, fará a missa em sufrágio ao Papa Francisco às 19h30. Já o Santuário Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão, realizará celebração às 18h.

Na Paróquia Universitária Jesus Mestre, dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o sufrágio do pontífice será celebrado às 11h desta terça-feira (22).

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná