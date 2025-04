Santa Missa em homenagem ao Papa Francisco emociona fiéis na Catedral de Curitiba

A Santa Missa em homenagem ao Papa Francisco, realizada ao meio dia desta segunda-feira (21), na Catedral Basílica de Curitiba, emocionou os fiéis que foram até lá. A última despedida ao Santo Padre foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo

“É muito difícil. Ele lutou pela paz, pelo carinho do mundo. Fica um vazio muito grande, mas que é preenchido pelo que ele nos ensinou: empatia, compaixão e amor. Ele ficará para a eternidade em nossos corações. Uma missa com muita luz, saudades e carinho. Papa é Pop”, disse a aposentada Maria Ernestina Maciel.

Uma nova celebração, ainda nesta segunda-feira, a partir das 17h30, será dedicada a homenagear o Papa Francisco. A programação vai se estender pelos próximos dias, conforme disse Dom José Antônio Peruzzo à Tribuna.

Veja um trecho da missa:

“No sétimo dia, em todas as igrejas da arquidiocese, haverá um direcionamento especial para recordar Francisco. Que Deus o acolha com gratidão por tudo que ele fez. Intensas orações para que o novo pontífice conserve as belas características de Francisco, vindo com uma sensibilidade própria, dando uma resposta ao que a Igreja precisa”, disse.

Papa Francisco é homenageado em missa na Catedral de Curitiba. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.