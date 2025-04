Carmelengo anuncia a morte do Papa Francisco em vídeo; assista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira (21), um dia após a Páscoa, uma das principais celebrações da Igreja Católica. O anúncio oficial da morte do pontífice foi feita pelo carmelengo da Santa Sé, Kevin Joseph Farrell. Veja o vídeo com o momento em que a igreja católica chorou.

Agora a igreja se prepara para o funeral do Papa, que terá uma série de cerimônias. Ao mesmo tempo, os cardeais preparam o conclave, que é o rito pelo qual é escolhido o novo Papa. Tanto o Governo do Paraná, quando a Prefeitura de Curitiba decretaram luto oficial pela morte do líder religioso.