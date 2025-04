Prefeitura de Curitiba decreta luto pela morte do Papa Francisco

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel decretou luto oficial de três dias em Curitiba pela morte do Papa Francisco, aos 88 anos, ocorrida nesta segunda-feira (21), em Roma (Itália). Nascido na Argentina, o Papa havia completado 12 anos de pontificado em março deste ano.

“Com grande pesar recebi a notícia do falecimento do Papa Francisco. Com sua humildade e bondade, inspirou não apenas católicos em todo mundo, mas muitas pessoas de diversas nações e religiões. Meu profundo pesar neste momento. Que seu exemplo nos ilumine”, declarou o prefeito.

O pontífice, primeiro jesuíta no posto, se recuperava de uma pneumonia, após ter ficado internado por cerca de 40 dias. O Vaticano informou que as cerimônias fúnebres de Francisco seguirão uma série de ritos que começam já nesta segunda-feira.