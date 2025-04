Curitiba se despede do Papa Francisco com missas na catedral

Os fiéis católicos de Curitiba que quiserem se despedir do Papa Francisco em uma missa em sua homenagem terão duas oportunidades de fazê-lo. A Catedral Basílica da capital paranaense tem programada celebrações ao meio dia e as 17h30 desta segunda-feira (21), dia em que o mundo se despediu o maior líder da igreja católica.

Um quadro com a imagem de Jorge Maria Bergólio, o papa Francisco, foi colocado no altar da catedral, que vai abrir suas portas para receber os fiéis para a Santa Missa em memória do Santo Padre. A missa será celebrada pelo arcebispo Metropolitano Dom José Antônio Peruzzo.

A maioria das paróquias de Curitiba vai realizar missas em homenagem ao pontífice ao longo de todo o dia.

A morte de Francisco

O anúncio oficial da morte do pontífice foi feita pelo carmelengo da Santa Sé, Kevin Joseph Farrell. Agora a igreja se prepara para o funeral do Papa, que terá uma série de cerimônias. Ao mesmo tempo, os cardeais preparam o conclave, que é o rito pelo qual é escolhido o novo Papa. Tanto o Governo do Paraná, quando a Prefeitura de Curitiba decretaram luto oficial pela morte do líder religioso.