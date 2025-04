Festival do Pinhão em Curitiba começa nesta quinta com opções a partir de R$ 3,69

O Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, abre nesta quinta-feira (24) o tradicional Festival do Pinhão. Na quinta edição, o evento traz opções de lanches, refeições e sobremesas que levam a semente típica do Paraná como estrela da receita. A programação vai até 10 de maio, com preços a partir de R$ 3,69 ( 100 gramas de chineque de doce de leite com farofa de pinhão) até R$ 42,90 (risoto de pinhão com cubos de bacon e parmesão).

Dezesseis estabelecimentos participam do festival com um cardápio variado, que inclui pratos, como entrevero de pinhão, pastel de pinhão, sanduíche de costela e pinhão, arancini de pinhão, crepes, tapioca de carne seca e pinhão, joe de pinhão, sopa de pinhão, yakissoba de pinhão, sorvete de baunilha com farofa de pinhão e pinhão à milanesa.

A previsão é de um aumento de até 20% no fluxo de pessoas nesta edição em relação ao festival do ano passado, quando o mercado recebeu mais de 70 mil pessoas durante os 17 dias do evento.

Mercado Municipal Capão Raso tem integração com terminal

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras, Sacolão da Família, Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, e cafeteria.

+ Leia mais Shopping de Curitiba é invadido por dinossauros mecatrônicos gigantes e realistas

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

5º Festival do Pinhão do Mercado Municipal Capão Raso

Data: de 24/4 a 10/5

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h