Primeira Araucária Solar do Brasil vai iluminar terminal de ônibus

A cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, acaba de ganhar um verdadeiro presente. Será inaugurada no próximo dia 24 de abril a Araucária Solar, uma fusão inspiradora entre natureza, arte, design, tecnologia e sustentabilidade.

O monumento é uma intervenção assinada pelo artista visual André Baía, inspirada na árvore nativa paranaense feita com placas solares fotovoltaicas que captam energia para ser utilizada no abastecimento do novo Terminal de Ônibus Afonso Pena, onde está instalada.

O projeto chamado de “Árvores do Brasil Edição: Araucária” foi realizado pela Empresa ARBO e pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura da cidade e iniciativas privadas.

“A intenção da estrutura, além de se assemelhar a uma Árvore Araucária real e gerar energia limpa, é servir como uma ferramenta educacional que destaca a importância das energias renováveis, conservação da natureza e da cultura local.”, explica André Baía.

A instalação artística fica no novo Terminal de Ônibus Metropolitano Afonso Pena. O local foi escolhido para impactar o maior número de pessoas possível e trazer um benefício real para a comunidade. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas passam por dia no Terminal.

“Com o constante aumento da demanda por energia, somos confrontados com desafios ambientais urgentes. A energia solar é uma das respostas mais promissoras para esses desafios, e nosso projeto tem a missão de motivar outras empresas, pessoas e instituições a adotarem essa postura”, comenta o artista.

O monumento possui ao todo oito módulos solares e tem cerca de 5 metros de altura e 8 metros de largura. Na prática, os painéis solares em forma de folhas captam a energia solar durante o dia e a convertem em eletricidade. Espera-se que ao longo de um ano o monumento tenha uma produção solar fotovoltaica de aproximadamente 5670 kWh, o que seria suficiente para alimentar aproximadamente 310 lâmpadas LED de 10W por 5 horas todos os dias no mesmo período.

Para a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, receber esse monumento foi um grande presente para a cidade. “Recebemos a proposta de abrigar esse monumento em nosso município e prontamente aceitamos, pois está de acordo com o nosso compromisso de trazer arte, inovação e o desenvolvimento para São José dos Pinhais. A Araucária Solar é um ganho para todos os são-joseenses, que terão uma obra de arte que traz ganhos reais para o seu dia a dia”, comenta.

Projeto tem contrapartida educacional

O projeto da Araucária Solar foi encabeçado pela ARBO, uma empresa que desenvolve projetos sustentáveis com viés artístico. Além da intervenção artística permanente, ainda serão realizadas sete oficinas destinadas aos estudantes da rede pública de ensino, abordando a produção de obras de arte feitas com materiais sustentáveis, com a participação do artista do projeto André Baía.

“A SIMM tem orgulho em patrocinar o projeto Araucária Solar, que simboliza inovação e sustentabilidade econômica, social e ambiental, pilares estes inseridos também nos valores de nossa empresa. Contribuir com uma solução que une arte, energia renovável e benefício social, promovendo energia limpa para a iluminação pública do novo Terminal Afonso Pena reafirma o compromisso da SIMM com soluções inovadoras e sustentáveis”, afirma Jose Perales, Diretor Presidente da SIMM Soluções e CEO do Grupo SIMM.

A Araucária Solar tem a realização da Empresa ARBO e Ministério da Cultura, patrocínio da Simm, Brose, MHM, Eco Fibra e Aeroflex; apoio da Ecotechne e Prefeitura de São José dos Pinhais.