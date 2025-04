Ciclone extratropical traz virada forte no tempo e muita chuva para Curitiba

Temporais com grande volume de chuva estão previstos entre a noite desta quarta-feira (23) e a sexta-feira (25), no Paraná. A formação de um ciclone extratropical deve reforçar a instabilidade. A previsão do tempo para Curitiba indica muita chuva a caminho

As regiões Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Norte Central e Centro-Sul paranaense estão sob alerta laranja do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) para perigo de chuvas intensas. Os acumulados de chuva podem ficar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

De acordo com a Climatempo, as áreas de instabilidade começam a se formar nesta quarta-feira (23), com a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai e se espalham pelo centro-sul do Brasil entre a quinta (24) e a sexta-feira (25). Esse sistema será reforçado pelo deslocamento de um grande cavado meteorológico nos níveis médios da atmosfera e pela formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Sudeste.



O alerta é devido às condições para a formação de alagamentos e enchentes, deslizamentos de terra em áreas de encostas. Além disso, os ventos fortes provenientes da proximidade com o ciclone extratropical, podem provocar a queda de galhos e árvores.



Com a chegada da chuva as temperaturas ficam mais amenas no Paraná. Conforme o Simepar, em Curitiba a máxima não deve passar dos 17ºC na quinta-feira (24) e de 21ºC na sexta (25).

Muita chuva prevista para Curitiba

A previsão do tempo para Curitiba indica muita chuva a caminho. Segundo o Simepar Curitiba pode ter 12mm nesta quinta-feira e mais de 17 mm na sexta-feira.