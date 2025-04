Como fazer um terrário? Cinco dicas para ter um ecossistema em miniatura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os terrários são ecossistemas em miniatura, autossustentáveis, confeccionados geralmente em recipientes de vidro ou plástico transparente, que reproduzem um ambiente natural com plantas.

Além de dar um toque de natureza ao ambiente, os terrários também ajudam a purificar o ar, absorvendo toxinas e liberando oxigênio.

Cinco passos para montar um terrário incrível em casa

1 – a primeira coisa é escolher um recipiente limpo, do tamanho desejado, de vidro ou plástico;

2 – o próximo passo é a primeira camada, que fica no fundo, ela deve ser de pedra brita para fazer a drenagem da água.

3 – em seguida, coloque uma parte de areia e, por último, o substrato, que é a mistura de terra e húmus.

4 – feita a base, é hora da escolha da planta, a preferência é por plantas de pequeno porte, como a quebra-pedra roxa, musgo e espécies de briófitas e pteridófitas, que preferem ambientes úmidos.

5 – por último aplique a planta escolhida no preparo anterior e faça a rega, depois é só fechar o recipiente e o terrário está pronto

Qual é o segredo da rega em um terrário?

A bióloga Clarice Dorocinski, da Escola de Sustentabilidade coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), explica que a rega não deve ser feita em excesso. Geralmente só se molha uma vez um terrário. O sistema se retroalimenta, as plantas fazem a fotossíntese e a água existente se renova com o processo de evaporação e precipitação.

“Para fazer um terrário, a gente coloca todos os elementos necessários para a vida. Porém, se a gente exagerar algum ingrediente, vai causar um desequilíbrio. Então é isso que é preciso observar. Se a gente conseguir fazer certinho, colocar ali a quantidade de terra, pedra, águas, nutrientes necessários para a planta sobreviver, ela vai se sustentar e vai ter a vida dentro do terrário”, disse Clarice.

Oficina gratuita em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba oferece todo mês uma oficina gratuita de como montar um terrário. O material é também fornecido gratuitamente para os participantes. Os interessados podem se inscrever através do Guia Curitiba.

