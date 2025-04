Shopping de Curitiba é invadido por dinossauros mecatrônicos gigantes e realistas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A atração Dinoland – o retorno! está de volta ao Jockey Plaza Shopping, com brinquedos infláveis inéditos, cenário decorado e uma novidade que promete encantar os pequenos: dinossauros mecatrônicos gigantes, que ocupam quase metade do parque, com movimentos e sons ultrarrealistas.

Localizado na praça central do shopping, o espaço, com 470 m², é voltado para crianças de dois a 12 anos e oferece um ambiente lúdico e interativo, com brincadeiras que estimulam a imaginação e proporcionam muita diversão.

“Em 2023, o Dinoland foi um sucesso de público e, desde então, recebemos muitos pedidos para trazê-lo de volta. Agora ele retorna ainda mais completo, com brinquedos novos e os impressionantes dinossauros mecatrônicos”, conta a gerente de marketing do Jockey Plaza Shopping, Michelle Cirqueira.

Entre os destaques da atração, está o T-Rex Obstacle, um inflável em formato de circuito com escorregadores e obstáculos que simulam uma fuga emocionante de um T-Rex. Outro sucesso garantido é a torre com escorregadores, com 4,5 metros de altura e escorregadores em caracol, além da Dino Kidzone, uma área dedicada aos pequenos, com pula-pula, mini infláveis e escorregador.

O parque ainda conta com piscina de bolinhas gigante, gangorra em formato de cabeça de dinossauro, além de um pórtico de entrada temático e uma área decorada com oito dinossauros mecatrônicos gigantes, com movimentos e sons ultrarrealistas.

A entrada custa R$50 por sessão de 40 minutos, com ingressos vendidos no local. Crianças de até 5 anos (60 meses) devem obrigatoriamente estar acompanhadas por um responsável legal durante toda a permanência na atração.

O Jockey Plaza Shopping fica no bairro Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370, e oferece estacionamento com tarifa única de R$17 por diária (ou R$10 para até 30 minutos). As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação opera de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados até 23h e aos domingos, das 11h às 22h.