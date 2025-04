Rainha das panelas, empresária de Curitiba comanda o “pronto socorro” que salva qualquer modelo de panela

Na esquina da Rua Raposo Tavares com a Rua Amauri Lange Silvério, no bairro Pilarzinho, uma placa próxima a uma árvore de tronco retorcido indica a última esperança para quem quer estender a vida útil de suas panelas. O “Pronto-Socorro das Panelas” é administrado por Denise Engels, que atua no ramo há 18 anos. Atrás do balcão, Denise é quem dá o diagnóstico e a solução para o conserto daquelas panelas queridinhas dos cozinheiros.

Em poucos minutos, enquanto uma cliente se aproxima, ela atravessa a porta dos fundos — marcada com o aviso “Entrada Proibida” — e escolhe, com precisão, uma tampa de alumínio em meio a uma pilha de diferentes tamanhos. Já de volta à frente da loja, estica o braço até uma das prateleiras e, sem precisar medir ou testar, pega a peça certa para o encaixe.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Denise Engels atua no ramo há 18 anos. Atrás do balcão, Denise é quem dá o diagnóstico e a solução para o conserto daquelas panelas queridinhas dos cozinheiros. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Sorrindo, Denise recorda um episódio em que um cliente entrou e perguntou: “O senhorzinho que conserta as panelas está aí hoje?”. Bem-humorada, respondeu que sim. “Está bem na sua frente” foi a resposta que pensou, mas preferiu não repreender a fábula do cliente.

De aprendiz a mestre

Denise assumiu o negócio do ex-marido com o desejo de ser sua própria chefe e definir suas prioridades. Formada em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, trabalhava como assistente comercial em uma multinacional. No entanto, o salário baixo e a oportunidade de um novo emprego para o então marido, em uma empreiteira, a motivaram a abraçar o novo ofício.

No início, ela aprendeu aos poucos a trocar válvulas e uma ou outra tarraxa. A vontade de “não ficar para trás” a impulsionou até dominar completamente o trabalho. Depois de tantos anos à frente da loja, ela realiza diagnósticos e reparos com facilidade.

Sua clientela inclui tanto empresas e indústrias quanto moradores da região. Embora nem sempre se lembre dos nomes, Denise reconhece muitos dos fregueses que a acompanham desde o começo.

Raros são os casos em que ela não consegue uma solução. “Algumas vezes a panela estufa na casa do cliente, quando colocam um parafuso ou um palitinho na válvula de onde sai a pressão e então eles pedem pra fazer a manutenção. Eu falo que não fazemos, por questão de segurança”. Até mesmo nesses casos, Denise não deixa escapar a oportunidade de um negócio. “Se o senhor quiser cortar, podemos fazer uma caçarola”, exemplifica.

Daqui pra frente

O nome “Pronto-Socorro” foi ideia da sogra de Denise, na época: “Tem pronto-socorro para pessoas, né? Hospital, essas coisas… então, esse é o pronto-socorro das panelas, né?”, conta. É essa proposta que sustenta a loja até hoje e orienta os planos futuros de Denise.

Nos planos, Denise considera a possibilidade de expandir o negócio para continuar atendendo a região do Pilarzinho e arredores. Além dos consertos, ela também oferece produtos para cozinha e churrasco. “São poucas as lojas que fazem manutenção de panelas em Curitiba, especialmente de panelas em geral. Estou sempre buscando expandir e oferecer algo a mais para o cliente.”

Pronto Socorro, a base da família

Foi por meio do “pronto-socorro” que Denise construiu a estabilidade da casa e criou suas duas filhas: Gabriele, de 15 anos, e Letícia, de 11. De vez em quando, a recompensa pelo trabalho também vem em forma de receita: “Quando faço molho de tomate nessa panela aqui, costumo colocar sal e açúcar. Fica uma delícia”, compartilha uma cliente no balcão. Sonhando com a expansão do negócio e a estabilidade da família, Denise vê Gabi, a filha mais velha, mergulhada nos estudos para realizar seu sonho de ser detetive.

Denise construiu a estabilidade da casa e criou suas duas filhas: Gabriele, de 15 anos, e Letícia, de 11. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉