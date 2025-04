A carne de panela é uma daquelas preparações que carregam afeto, tradição e sabor em cada garfada. Seja no cotidiano da cozinha caseira ou em almoços de fim de semana, ela conquista pelo aroma que toma conta da casa e pelo conforto que traz à mesa. Versátil, essa forma de preparo valoriza cortes mais simples, transformando-os em pratos ricos, suculentos e cheios de personalidade.

Veja, a seguir, 5 receitas práticas de carne de panela para o almoço!

Carne de panela com cenoura

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica

4 cenouras cortadas em rodelas

cortadas em rodelas Água quente suficiente para cobrir a carne

Tomilho para finalizar

Modo de preparo

Na panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os pedaços de carne aos poucos para selar bem. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o tomate, a folha de louro, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Coloque a carne de volta na panela e misture tudo. Cubra com água quente, uns dois dedos acima da carne. Tampe a panela e cozinhe por 30 a 40 minutos após pegar pressão. Depois que liberar a pressão, abra a panela e adicione as cenouras. Deixe cozinhar mais 10 a 15 minutos sem pressão, até elas ficarem macias e o caldo reduzir um pouco. Acerte o sal, finalize com o tomilho e sirva em seguida.

Carne de panela com banana-da-terra

Ingredientes

1 kg de paleta cortada em cubos

2 bananas-da-terra firmes cortadas em rodelas

firmes cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 tomates picados

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar

Água para cozinhar

1/2 xícara de chá de pimentão verde cortado em tiras

Modo de preparo

Na panela de pressão, aqueça o azeite e doure os pedaços de carne em fogo médio até ficarem bem dourados. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Junte o alho, o pimentão e os tomates e refogue. Volte a carne para a panela e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com a água até quase cobrir a carne. Tampe e cozinhe por cerca de 30–40 minutos após pegar pressão. Após a carne estar macia, adicione a banana-da-terra à panela. Cozinhe por mais 10 minutos, até que fiquem macias, mas sem desmanchar. Ajuste o sal, finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Carne de panela com quiabo

Ingredientes

1 kg de paleta cortada em cubos

400 g de quiabo cortado em rodelas médias

cortado em rodelas médias 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

100 g de extrato de tomate

1 colher de chá de colorau

Suco de 1/2 limão

Azeite, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça em fogo médio um fio de azeite, adicione o quiabo e o suco de limão e refogue até ele perder a “baba”. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e sele a carne por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o extrato de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Devolva a carne à panela e misture bem. Cubra com a água quente. Cozinhe na pressão por 35–40 minutos ou até a carne ficar bem macia. Quando a carne estiver pronta, adicione o quiabo refogado e cozinhe por mais 10 minutos com a panela aberta, só para ele pegar o sabor e ficar ainda mais macio. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Costela cozida com batata (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Costela cozida com batata

Ingredientes

1,2 kg de costela bovina cortada em pedaços

5 batatas descascadas e cortadas em pedaços grandes

descascadas e cortadas em pedaços grandes 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure bem os pedaços da costela. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue tudo junto por 5 minutos. Adicione a água até quase cobrir a carne. Tampe e leve à pressão por cerca de 45 minutos, ou até a carne ficar bem macia. Quando a carne estiver macia, adicione as batatas. Cozinhe por mais 15 minutos, com a panela destampada, até as batatas ficarem macias. Ajuste o sal, finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Carne de panela com legumes

Ingredientes

1 kg de coxão duro cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de chá de colorau

2 cenouras cortadas em rodelas

2 batatas cortadas em cubos grandes

1 chuchu cortado em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

1/2 abobrinha cortada em rodelas

1 espiga de milho-verde cortada em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de coxão duro até ficarem bem selados de todos os lados. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, os tomates, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até o tomate desmanchar. Volte a carne para a panela, misture e cubra com a água. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão da panela sair. Abra a panela e adicione a cenoura, a batata e o milho-verde, deixando a abobrinha, o chuchu e a vagem por último. Cozinhe por mais 20 minutos, até os legumes estarem macios. Acerte o sal, finalize com a salsinha e sirva em seguida.