Chef renomado vai abrir restaurante na Pedreira Paulo Leminski

Curitiba vai ganhar uma nova opção de restaurante que vai reunir boa música e alta gastronomia: o Ernesto Music Hall, empreendimento do chef Dudu Sperandio. A operação tem inauguração prevista para 28 de maio, no Parque Jaime Lerner – complexo em processo de revitalização que engloba a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame e um memorial ao urbanista que transformou a capital paranaense.

Com conceito inédito no Brasil, o Ernesto Music Hall nasce como uma casa temática musical, com atmosfera descontraída, repertório de jazz, blues e bossa nova, e um piano como protagonista das noites de apresentação ao vivo. O espaço vai comportar até 50 pessoas sentadas e aposta em um cardápio que combina os principais pratos italianos já consagrados pelo Ernesto Ristorante, casa com quase 14 anos de história na cidade de Curitiba, além de pizzas, saladas e paninis (sanduíches à moda italiana).

“O Ernesto Ristorante sempre foi um projeto muito autoral, difícil de ser replicado. Mas com quase 14 anos de história e muito sucesso, entendi que era hora de expandir, com uma atualização do conceito. O Ernesto Music Hall é como um presente de aniversário, uma forma de ampliar a marca sem perder sua essência italiana. É mais descontraído, mas segue com a mesma qualidade e identidade”, diz Dudu Sperandio, chef e idealizador dos dois projetos.

A proposta, segundo Sperandio, é criar um modelo de negócio com identidade própria e potencial de expansão para ocupar pontos turísticos de outras cidades brasileiras, nos moldes do Hard Rock Café. “O Brasil tem cenários incríveis e uma relação muito forte com a gastronomia e a música. Queremos levar essa união de experiências para outros lugares, como já fez o Hard Rock Café, mas com alma italiana e um toque curitibano”, projeta.

Antes da abertura oficial no Parque Jaime Lerner, Sperandio vai realizar um pré-lançamento do Ernesto Music Hall no próximo dia 19 de maio – data em que o Ernesto Ristorante completa oficialmente 14 anos. A ação será realizada no Ernesto Ristorante, no bairro Mercês, e será a primeira oportunidade para que os convidados conheçam e experimentem o conceito da nova casa. Os presentes também receberão um convite exclusivo para a inauguração do Parque Jaime Lerner.

O novo Parque Jaime Lerner

A transformação da Pedreira Paulo Leminski em Parque Jaime Lerner marca um novo capítulo para um dos espaços culturais mais emblemáticos de Curitiba. A revitalização vai integrar a Ópera de Arame, áreas verdes, gastronomia e um memorial dedicado ao urbanista Jaime Lerner. Com previsão de programação contínua, o parque promete se consolidar como um dos principais polos turísticos do Brasil.