Blog da Tribuna, Guga Caçador de Boteco ganha prêmio Curitiba Mais Criativa

O blog Guga Caçador de Boteco, da Tribuna do Paraná, ganhou o 2º lugar do prêmio Curitiba Mais Criativa, uma iniciativa do World Creativity Day (WCD), o maior Festival Colaborativo de Criatividade do Mundo.

A premiação reconhece ações criativas que impactam positivamente a cidade, especialmente em sua periferia. O objetivo é dar luz às iniciativas que transformam a comunidade, o prêmio inspira a valorização da economia criativa.

O blog concorreu na categoria Gastronomia e Alimentação Criativa, que premia iniciativas que reinventam sabores, resgatam a história da cidade, promovem a sustentabilidade ou valorizam a cultura alimentar curitibana, especialmente nas comunidades periféricas.

O jornalista e repórter da Tribuna do Paraná, responsável pelo blog, Gustavo Marques, destaca a importância das relações humanas em tempos tecnológicos.

“Estar entre os finalistas de um prêmio com o projeto Caçador de Boteco foi uma vitória. A iniciativa de valorizar a criatividade em tempos em que a tecnologia é tão forte, comprova que o ser humano ainda é fundamental. Só tenho a agradecer aos leitores e colegas da Tribuna do Paraná por ter alcançado um bom resultado. Viva os botecos!”, celebra o jornalista.

Os projetos foram avaliados com base em quatro critérios. São eles: Criatividade: inovação na abordagem do problema ou na solução apresentada; Impacto social: transformações positivas geradas na comunidade; Sustentabilidade: uso responsável de recursos e abordagem ambientalmente consciente; e Relevância cultural: valorização da identidade curitibana e de sua diversidade.

O prêmio é dividido em quatorze categorias que abrangem diferentes setores da

economia criativa e destacam as contribuições de iniciativas em toda Curitiba:

Artes Visuais

Projetos de pintura, escultura, fotografia, ilustração, artes digitais e outras formas de expressão artística que, por meio da inovação e da criatividade, representem a história e a identidade cultural de Curitiba, além de seus desafios como sociedade.



Projetos de pintura, escultura, fotografia, ilustração, artes digitais e outras formas de expressão artística que, por meio da inovação e da criatividade, representem a história e a identidade cultural de Curitiba, além de seus desafios como sociedade. Design e Inovação

Projetos que utilizem o design como ferramenta estratégica, que criem soluções inovadoras e de impacto comercial e social. Esta categoria abrange projetos de design gráfico, design de produto, UX e UI design e design de embalagens, reconhecendo propostas que explorem a criatividade, a estética, a funcionalidade e a experiência do usuário.



Projetos que utilizem o design como ferramenta estratégica, que criem soluções inovadoras e de impacto comercial e social. Esta categoria abrange projetos de design gráfico, design de produto, UX e UI design e design de embalagens, reconhecendo propostas que explorem a criatividade, a estética, a funcionalidade e a experiência do usuário. Gastronomia e Alimentação Criativa

Iniciativas que reinventam sabores, resgatam a história da cidade, promovem a sustentabilidade ou valorizam a cultura alimentar curitibana, especialmente nas comunidades periféricas.



Iniciativas que reinventam sabores, resgatam a história da cidade, promovem a sustentabilidade ou valorizam a cultura alimentar curitibana, especialmente nas comunidades periféricas. Expressões Artísticas e Culturais

Bandas, espetáculos teatrais, performances e projetos que levam arte para as

ruas ou democratizam o acesso à cultura.



Bandas, espetáculos teatrais, performances e projetos que levam arte para as ruas ou democratizam o acesso à cultura. Territórios Criativos

Reconhece iniciativas de comunidades, bairros ou regiões que utilizam a criatividade para promover impacto social, cultural e econômico. Projetos que ressignificam espaços urbanos, promovem o turismo criativo ou transformam o território em um polo de inovação são bem-vindos.



Reconhece iniciativas de comunidades, bairros ou regiões que utilizam a criatividade para promover impacto social, cultural e econômico. Projetos que ressignificam espaços urbanos, promovem o turismo criativo ou transformam o território em um polo de inovação são bem-vindos. Marcas Autorais

Valoriza a autenticidade e a inovação de marcas curitibanas que traduzem identidade em suas criações. A categoria destaca empreendedores que trabalham com design original, materiais locais ou práticas sustentáveis, ressignificando produtos e narrativas por meio de projetos criativos e únicos.



Valoriza a autenticidade e a inovação de marcas curitibanas que traduzem identidade em suas criações. A categoria destaca empreendedores que trabalham com design original, materiais locais ou práticas sustentáveis, ressignificando produtos e narrativas por meio de projetos criativos e únicos. Moda criativa

Destina-se a designers e estilistas que unem criatividade, sustentabilidade e identidade local em suas criações, colocando Curitiba no mapa da moda autoral e inovadora.



Destina-se a designers e estilistas que unem criatividade, sustentabilidade e identidade local em suas criações, colocando Curitiba no mapa da moda autoral e inovadora. Inovação Social e Impacto Comunitário

Projetos que usam a criatividade para resolver problemas sociais, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão na cidade.



Projetos que usam a criatividade para resolver problemas sociais, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão na cidade. Tecnologia Criativa e Startups

Soluções tecnológicas e empreendimentos inovadores que unem criatividade e funcionalidade.



Soluções tecnológicas e empreendimentos inovadores que unem criatividade e funcionalidade. Sustentabilidade e Meio Ambiente

Iniciativas criativas focadas em resíduos, reciclagem, preservação ambiental e

sustentabilidade.



Iniciativas criativas focadas em resíduos, reciclagem, preservação ambiental e sustentabilidade. Educação Criativa

Projetos educacionais que promovem o aprendizado inovador e acessível, com destaque para ações em escolas públicas.



Projetos educacionais que promovem o aprendizado inovador e acessível, com destaque para ações em escolas públicas. Criatividade nos Negócios

Reconhece empresas e empreendedores que utilizam a criatividade como

diferencial competitivo. Seja por meio de inovações em produtos, serviços,

processos ou pela forma de impactar o mercado, a categoria celebra iniciativas

que transformam desafios em oportunidades criativas.



Reconhece empresas e empreendedores que utilizam a criatividade como diferencial competitivo. Seja por meio de inovações em produtos, serviços, processos ou pela forma de impactar o mercado, a categoria celebra iniciativas que transformam desafios em oportunidades criativas. Criatividade na Gestão Pública

Destaca projetos e soluções desenvolvidas no setor público que, por meio da

criatividade, melhoram a vida dos cidadãos. A categoria valoriza ações que

promovem inovação, eficiência e impacto positivo em áreas como educação,

saúde, mobilidade e gestão urbana.



Destaca projetos e soluções desenvolvidas no setor público que, por meio da criatividade, melhoram a vida dos cidadãos. A categoria valoriza ações que promovem inovação, eficiência e impacto positivo em áreas como educação, saúde, mobilidade e gestão urbana. Criativo do Ano

Reconhece o projeto mais inspirador e transformador entre todos os vencedores das categorias. Essa premiação celebra a iniciativa que melhor exemplifica o poder da criatividade em gerar impacto, inovação e transformação, tornando-se um símbolo do espírito criativo de Curitiba.

