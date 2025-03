Cratera gigante em bairro de Curitiba preocupa moradores. “Algo muito sério pode acontecer”

Dois grandes buracos próximos à linha do trem no bairro Cajuru, em Curitiba, estão preocupando moradores e comerciantes da região. O receio é que um grave acidente possa ocorrer no local, que pode, inclusive, servir de refúgio para bandidos que aproveitam a situação para cometer crimes. O ponto crítico fica na Avenida Maurício Fruet, bem próximo da estação tubo Germânia e foi denunciado para a Tribuna por meio dos Caçadores de Notícia.

Nem é preciso passar pela via para notar que o local precisa de atenção. O primeiro buraco fica mais próximo da faixa exclusiva dos biarticulados e cerca de 15 metros dos equipamentos utilizados pelos trens que trafegam na área urbana da capital. É uma grande erosão nas galerias pluviais.

Cristiano Rodrigues de Souza é morador do bairro Vila Oficinas e costuma fazer exercícios com o pai perto dessa primeira cratera. “Está perigoso, o mato está bem alto e com risco de queda. Eu percebi isso há seis meses, mas está lá faz tempo. Procuramos a prefeitura e estamos no aguardo, reclamou o morador.

Segundo ele, um isolamento chegou a ser feito, mas acabou sendo arrancado. “Tem um carreiro que as pessoas atravessam para seguir para o outro lado, fora que os buracos estão com lixos e aumentando. Ali passa trem com 40 vagões lotado, e com a passagem dos trens e a trepidação, algo muito sério pode acontecer, caso a terra ceda ainda”, alertou Cristiano.

No dia em que a reportagem da Tribuna do Paraná, esteve no local para registrar imagens, o repórter fotográfico Atila Alberti, percebeu que um novo buraco ainda maior existia nas imediações. Com uma distância de 20 a 30 metros da primeira cratera, o espaço servia como ponto para pessoas em situação de rua ou mesmo para consumo de drogas.

E aí prefeitura e Rumo?

A boa notícia para os moradores – e ao Cristiano, que sugeriu a pauta para a Tribuna por meio dos Caçadores de Notícia (veja abaixo como fazer isso)-, é que o local vai passar por obra, ou seja, os buracos irão dar adeus ao terreno do trem.

A Rumo, concessionária que tem a concessão da linha férrea, comunicou que a Prefeitura de Curitiba apresentou na semana passada, a documentação necessária para a realização de um reparo na galeria de águas pluviais sob sua responsabilidade. “Conforme exigido pelo contrato de concessão, a empresa está analisando o projeto para aprovação. A previsão é que o reparo seja executado pela administração municipal em até duas semanas”, informou por nota a Rumo.

Em contato com a prefeitura, a mesma confirmou que em 15 dias deve iniciar os trabalhos.

