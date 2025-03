Cidade de Santa Catarina registra geada no fim do verão. E em Curitiba?

O outono chega oficialmente nesta quinta-feira (20), e os curitibanos ainda terão um calor típico de verão pela frente. Apesar das altas temperaturas atuais, a capital paranaense pode enfrentar geadas nos próximos meses, fenômeno que já foi registrado na região serrana de Santa Catarina neste último final de semana do verão.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana em Curitiba será marcada por temperaturas elevadas, com máximas superando os 24°C, mas com dias de intercalados com sol entre nuvens.

No entanto, os moradores da capital paranaense devem ficar atentos às mudanças climáticas características da nova estação. O outono é conhecido por sua instabilidade, alternando períodos de calor com quedas bruscas de temperatura.

Não dá para cravar a previsão de geada em Curitiba nos próximos meses, mas a única coisa certa é que este fenômeno é típico da estação. O fenômeno, que ocorre quando a temperatura próxima ao solo fica abaixo de 0°C, pode afetar plantações e exige cuidados especiais com pessoas mais vulneráveis ao frio, como idosos e crianças.

Geada em Santa Catarina

A região serrana de Santa Catarina já registrou o fenômeno neste fim de verão. Com temperaturas chegando a 2,5°C, cidades como São Joaquim e Urupema observaram a formação de geada neste final de semana, surpreendendo moradores e turistas que ainda aproveitavam os últimos dias da estação mais quente do ano.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉