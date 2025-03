Semana que marca chegada do outono começa com volta do calor

A novidade da semana na previsão do tempo vai ser a chegada do outono na quinta-feira (20). A estação que ocorre entre o verão e o inverno, é uma época de transição, com mudanças nas condições climáticas, como temperatura, umidade, ventos, chuva e até mesmo a chegada das geadas.

De acordo com o Simepar, a segunda-feira (17) no Paraná vai ser de altas temperaturas com o retorno das pancadas de chuva mais fortes no interior. Na região leste, que inclui Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, o céu continua com muitas nuvens durante o dia, em virtude da chegada de umidade do oceano. Pode garoar/chover fraco por alguns momentos. A máxima para Curitiba é de 25°C.

“Teremos um forte aquecimento pré-frontal que ocorre sempre antes de uma frente fria. Esse novo sistema avança pelo Sul do Brasil e deixa o tempo mais instável no Paraná na terça-feira(18), dia que mais chove aqui no estado. A partir de quarta-feira (19), a temperatura fica mais amena”, disse o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Outono com geada?

O outono paranaense, em geral, caracteriza-se pela redução no volume de chuvas em relação ao verão, causada pelo deslocamento de massas de ar frio e seco. Maio costuma ser o mês mais chuvoso.

Ao longo da estação, as massas de ar frio e seco provenientes da Antártica e/ou do Sul da América do Sul avançam em direção ao Paraná, causando a queda das temperaturas e períodos frios. Devem ocorrer geadas nas regiões mais altas.

No ano passado, maio foi o mês que entrou em operação o serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar. Os informes abrangem todas as regiões do Paraná por categorias de intensidade de geada: fraca, moderada ou forte.

As mensagens são repassadas por celular e e-mail para usuários cadastrados, com antecedência de 72, 48 e 24 horas. O serviço também ajuda produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas.