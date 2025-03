Engorda da areia de Guaratuba pode custar mais de R$ 260 milhões

Guaratuba, no litoral do Paraná, tem quase R$ 900 milhões de investimentos para execução de obras com impacto direto no dia a dia da cidade e no turismo da região. Depois da Ponte de Guaratuba, cuja construção está em cerca de 44% do total, a revitalização da orla, com engorda da faixa da areia, é a intervenção com maior custo previsto para os próximos anos.

A estimativa do governo do estado é de que o projeto custe R$ 267 milhões, com alargamento da seguinte forma:

100 metros na Praia Central

de 80 a 100 metros em Caieiras

de 50 a 100 metros na Prainha.

No total, serão 4,7 quilômetros de faixa de areia com alargamento, além de novos calçamentos com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.

Assim como ocorreu em Matinhos e deverá se replicar em Pontal do Paraná, a orla de Guaratuba receberá melhorias nos sistemas de drenagem para mitigar efeitos de alagamentos e contará com a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands, estruturas que aumentam a capacidade de vazão de água da chuva para o mar.

O projeto ainda está na fase de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. A licitação tem previsão de ocorrer neste ano, com início e término das obras em 2026. A expectativa do governo do estado é entregar o alargamento da praia junto com a abertura do tráfego na ponte de Guaratuba.

“O litoral, com toda franqueza, estava aquém e precisava de investimentos robustos. Iniciamos com a engorda em Matinhos e agora vamos para Guaratuba e Pontal do Paraná. Essa infraestrutura é um elemento fundamental para o turismo e para a geração de renda”, observa o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva.

Revitalização histórica da orla, mas e a engorda das praias?

Apesar de ser a obra mais esperada, a engorda das praias Central, Caieiras e Prainha será feita depois da revitalização da orla histórica de Guaratuba, que engloba o entorno da Praça dos Namorados, o casario e a margem da baía. O custo total ainda não foi definido, mas será bancado em conjunto pelo estado e pelo município.

O projeto prevê a construção de um deck de madeira, reforma de trapiches, novo calçamento, paisagismo, iluminação, espaços de lazer e convivência e estacionamento. A ideia é que essa parte da cidade também receba mais visitantes – turistas e moradores de Guaratuba.

A expectativa é de que a licitação ocorra no primeiro semestre de 2025, com as obras começando ainda neste ano, com duração de 12 meses. Por enquanto, a Paraná Projetos está na fase de conclusão do anteprojeto que servirá de base para a elaboração da licitação, que será conduzida pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Além da revitalização das orlas e da construção da ponte, está prevista a duplicação da PR-412, que vai da divisa com Santa Catarina até a rotatória no início do perímetro urbano de Guaratuba, em um trecho de 12,8 quilômetros. A licitação da obra ocorreu em janeiro e a empresa vencedora realizará a duplicação por R$ 237,3 milhões, com prazo de 30 meses para projetos e execução dos serviços.

