Importante rua de bairro de Curitiba terá bloqueios por 30 dias para obras

Começa nesta segunda-feira (17) a obra que vai revestir com asfalto novo quase 800 metros da Via Vêneto, na Regional Santa Felicidade. A intervenção se dará a partir da esquina da Rua Marcos Mocelin, que fica uma quadra à esquerda do terminal de ônibus, até a Rua Saturnino de Miranda.

O trecho a ser recapado abrange cinco quadras, que somam 781 metros de extensão. Durante cerca de 30 dias, o local vai passar por intervenções de fresa (remoção da camada superficial de asfalto danificado) e, a seguir, recape (aplicação da nova cama asfáltica). O trânsito no local será orientado pelos agentes da Setran.

Como vai ser a obra

O trabalho será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e avançará quadra a quadra. Como a região não oferece possibilidades de desvios, durante esse período o acesso pela via se dará pelo sistema “pare e siga”, em meia pista. Assim que as máquinas pararem de trabalhar, carros e ônibus poderão circular e estacionar na via em obras.

Enquanto máquinas e operários estiverem trabalhando, os motoristas deverão estacionar nas ruas transversais ou na Avenida Manoel Ribas, que é paralela, para acessar estabelecimentos comerciais e de serviços da Via Vêneto. Além deles e do terminal de ônibus, o trecho em obras é endereço da Unidade de Saúde Santa Felicidade e dá acesso ao Colégio Imaculada Conceição.

