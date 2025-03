Avenida será interditada a partir de segunda-feira para obra da Ponte de Guaratuba

Alô Guaratuba, no Litoral do Paraná. A partir de segunda-feira (17), a Avenida Antônio dos Santos Miranda, que dá acesso ao ferryboat e ao bairro de Caieiras será totalmente interditada. A medida faz parte do conjunto das obras da Ponte de Guaratuba, que já chegou a 44% de execução, com previsão de ser entregue em abril de 2026.

De acordo com o secretário municipal da Segurança de Guaratuba, Adilson Correa dos Santos, a interdição da Avenida Antônio dos Santos Miranda vai melhorar a mobilidade urbana na região. Nesse período, será implementada a operação pare-e-siga para melhorar

Os desvios implementados foram cuidadosamente planejados para minimizar eventuais transtornos, mas seu funcionamento depende diretamente da colaboração de cada cidadão. Pedimos especial atenção à Operação Pare-e-Siga, que será fundamental para organizar o fluxo de veículos”, disse o Adilson.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orienta os motoristas que redobrem a atenção especialmente nas áreas próximas às obras.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para garantir a mobilidade urbana durante as obras, foram estabelecidas rotas alternativas. Para quem se dirige de Caieiras ou Matinhos em direção à Garuva, os veículos leves deverão seguir pela Rua Marechal Hermes, continuar pela Rua Maria Bastos e, posteriormente, acessar a Avenida Ponta Grossa. Já os veículos pesados deverão seguir pela Rua Marechal Hermes, passar pela Rua Maria Bastos e depois acessar a Avenida 29 de Abril.

Para quem se dirige de Garuva em direção a Caieiras ou Matinhos, os veículos leves deverão seguir pela Rua Dr. Xavier da Silva, acessar a Avenida 29 de Abril, continuar pela Rua Vieira dos Santos e, em seguida, alcançar a Rua Capitão João Pedro para Rua Marechal Hermes e chegada ao ferry-boat ou Caieiras. Os veículos pesados deverão seguir pela Rua Dr. Xavier da Silva, acessar a Avenida Vicente Machado, continuar pela Rua Capitão João Pedro e, em seguida, alcançar a Rua Marechal Hermes para chegada ao ferry-boat ou Caieiras.

Para a entrada e saída de Guaratuba (Coroados) pela PR-412, os veículos leves deverão seguir pela PR-412 e acessar a Avenida Paraná ou a Avenida Visconde do Rio Branco. Os veículos pesados deverão transitar exclusivamente pela PR-412 e pela Avenida Visconde do Rio Branco.