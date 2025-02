Novas imagens mostram como está obra da Ponte de Guaratuba

Quem passa pela região da baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, pode notar a construção da ponte que irá ligar dois trechos do município à cidade de Matinhos e ao restante das praias. Nesta sexta-feira (28), o governo estadual divulgou imagens atualizadas da obra, mostrando como será o traçado da estrutura que deverá ficar pronta no primeiro semestre de 2026.

Neste momento, é possível ver as equipes trabalhando em ambos os futuros acessos da nova ponte. Na ponta localizada na região central de Guaratuba, os serviços estão concentrados na região do morro do lado de Caieiras, enquanto do outro lado, na divisa do município com Matinhos, continua a implementação da alça de acesso à Cabaraquara, com atividades de terraplenagem.

Um dos pontos que mais chama atenção, devido ao tamanho das estruturas, são as bases do trecho estaiado da ponte, que estão sendo instaladas bem no meio da baía. Desde janeiro, o traçado da futura ponte também começou a ficar visível a partir da colocação das vigas longarinas pré-moldadas, que estão sendo colocadas a partir da margem central de Guaratuba.

O Consórcio Nova Ponte também instalou uma grua fixa em um dos principais apoios da ponte para a execução do trecho estaiado. A grua, posicionada no bloco de coroamento, funciona como uma espécie de guindaste que vai auxiliar no transporte de tudo o que é necessário para a construção, tanto da parte central como do tabuleiro da ponte.

Veja fotos:

Foto: Gabriel Rosa/AEN Foto: Gabriel Rosa/AEN Foto: Gabriel Rosa/AEN

Construção da Ponte de Guaratuba chega a 38% de conclusão

A medição mais recente feita pelo consórcio, no final início de fevereiro, apontou que a construção chegou a 38,8% de conclusão. Nesse período foi finalizada a concretagem dos blocos dos mastros principais (estacas e blocos de coroamento) do trecho estaiado. No início de março uma nova medição será feita, com previsão de que o cronograma supere os 40% de execução.

Até o momento, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil) e que supervisiona a obra, já repassou cerca de R$ 150 milhões dos R$ 386,9 milhões estabelecidos no contrato.

Construção da Ponte de Guaratuba ao vivo

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A construção pode ser acompanhada em tempo real por meio de câmeras de monitoramento.

Confira as imagens captadas em fevereiro:

Vídeo mostra como vai ficar a Ponte de Guaratuba