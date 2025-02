Vai pegar estrada? Dicas práticas para ultrapassar caminhões com segurança

Com o aumento do tráfego nas estradas que cortam Curitiba, a segurança no trânsito torna-se cada vez mais crucial neste feriadão de Carnaval. Especialistas da GCF Transportes, empresa da capital paranaense, compartilham orientações valiosas para motoristas de veículos menores que dividem as vias com caminhões.

Luiz Fernandes, diretor operacional da GCF, destaca a importância de ultrapassagens cautelosas. “Verifique o tráfego, mantenha distância adequada e use as setas corretamente”, aconselha. Ele alerta ainda para o perigo de retornar à faixa direita muito próximo aos caminhões, lembrando que estes precisam de mais espaço para frear.

Dicas práticas para os motoristas:

Observe as rodas dos caminhões para antecipar mudanças de faixa

Evite competir com caminhões em descidas

Fique atento aos pontos cegos dos veículos grandes

Redobre a cautela em curvas acentuadas

Em dias chuvosos, evite ultrapassagens quando há spray d’água

Fernandes enfatiza: “Na dúvida, não ultrapasse. Muitos acidentes graves acontecem por decisões impulsivas, como confiar que ‘vai dar tempo’. A prudência deve sempre se sobrepor à pressa”.

Para os caminhoneiros que circulam por Curitiba, a regra é clara: maior cuida do menor. Luiz Novinski, gerente operacional da GCF, ressalta a importância de respeitar limites de velocidade e usar faróis baixos durante o dia. “Em situações de trânsito lento ou parado, mantenha uma distância de dois a três carros do veículo à frente e sempre monitore os retrovisores, mantendo o motor ligado e os cintos afivelados”, orienta.

A GCF Transportes, ciente dos desafios logísticos em Curitiba, investe em tecnologias como rastreamento por satélite e treinamento contínuo de motoristas. “Cada carga representa não apenas um valor econômico, mas também a confiança que os clientes depositam em nosso serviço”, afirma Fernandes.

A empresa prioriza a manutenção rigorosa de sua frota. “Uma inspeção minuciosa antes de cada viagem pode prevenir até 80% dos problemas mecânicos durante o trajeto”, revela Novinski.

Finalizando, Fernandes resume: “Todos esses cuidados fazem parte da direção defensiva, que deve ser exercida por todos os motoristas, independentemente do veículo, das condições externas ou ações de outros condutores”.