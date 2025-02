Onda de calor vai castigar paranaenses durante o Carnaval

O calor já está forte e a temperatura no Carnaval vai subir ainda mais no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a aproximação de uma onda de calor, principalmente nas regiões Norte e Oeste, promete temperaturas máximas na faixa dos 35°C nos dias de folia.

O desconforto térmico já começou nesta sexta-feira (28) e continua até terça-feira (4) com a atuação de uma massa de ar quente e baixos índices de umidade do ar. No Norte e no Oeste uma onda de calor está prevista. “Em termos técnicos, onda de calor se caracteriza por temperaturas pelo menos cinco graus celsius acima da média, por pelo menos cinco dias seguidos”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Na sexta-feira as temperaturas vão de 17°C a 28°C em São José dos Pinhais; 21°C a 30°C em Guaratuba; 19°C a 30°C em Ivaí; 22°C a 34°C em Toledo; 22°C a 34°C em Cambé; 23°C a 35°C em Cornélio Procópio; e 23°C a 36°C em Maringá. “Chuvas rápidas com algumas trovoadas ocorrem nas diversas áreas do Paraná, porém temporais severos estão previstos para o Centro, Sul, Sudoeste e Oeste”, afirma Kneib.

No sábado (1º), pancadas de chuva isoladas com trovoadas e de curta duração estão previstas. As temperaturas vão de 17°C a 28°C em São José dos Pinhais; de 20°C a 30°C em Guaratuba; de 18°C a 31°C em Ivaí; de 24°C a 35°C em Toledo; de 23°C a 35°C em Cambé; de 23°C a 36°C em Cornélio Procópio, e de 24°C a 36°C em Maringá.

Uma frente fria avança na altura do Uruguai no sábado, mas se afasta em direção ao oceano. No Paraná, o sol predomina e as taxas de umidade diminuem. Apesar disso, ainda há possibilidade de chuva isolada, especialmente no leste do estado e nas áreas de serra. As temperaturas devem subir rapidamente durante a tarde.

No domingo (2) o calor se intensifica ainda mais. “Novamente há previsão de pancadas de chuva de curta duração, podendo evoluir para alguns temporais, mas assim como nos últimos dias o destaque segue sendo o predomínio de sol e o calor intenso”, ressalta Kneib.

As temperaturas vão subir. Na segunda e na terça-feira a chance de ocorrência de chuva é menor, e o calor intenso continua. O folião encontra dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses no site do Simepar.