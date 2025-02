Shopping de Curitiba recebe desafio de pitstop da Fórmula 1

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ParkShopping Barigüi recebe entre 6 e 13 de março o Red Bull Pit Stop Challenge, o desafio em que os fãs do automobilismo vivem a experiência extraordinária de serem mecânicos da Fórmula 1 por um dia.

Quem acompanha Max Verstappen e Liam Lawson nas pistas, agora pode se sentir ainda mais perto dos pilotos ao vivenciar a troca dos pneus nos boxes como é feito pelas equipes da RBR nos GPs ao redor do mundo.

No desafio, é possível fazer a simulação sozinho para medir seu tempo, contra algum adversário, ou ainda em duplas. O objetivo, claro, é fazer o menor tempo na troca dos pneus utilizando ferramentas reais da Oracle Red Bull Racing no protótipo do carro da equipe inglesa.

A atração, que fica na entrada principal do shopping em frente ao chafariz, é gratuita e acontece das 14h às 22h. Menores de idade, entre 12 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos responsáveis. A participação é por ordem de chegada e a inscrição é feita no local.

Red Bull Showrun

O Red Bull Pit Stop Challenge é parte do Red Bull Showrun, um espetáculo que levará às ruas de Curitiba veículos históricos e pilotos renomados. Pela primeira vez no Brasil, o evento gratuito e aberto ao público vai transformar a Avenida Cândido de Abreu em um verdadeiro palco da velocidade.

O Red Bull Showrun acontece dia15 de março, a partir das 14h e vai contar com a participação de diversos atletas e parceiros da Red Bull, como Letícia Bufoni, Enzo Fittipaldi, Lucas Moraes, Bruno Crivilin, Rafael Goberna, Gui Khury, Patrick Friesacher e Aaron Colton.

Red Bull Pit Stop Challenge será no ParkShoppingBarigüi – Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600. Ecoville, entrada principal A, em frente ao chafariz do estabelecimento. Menores de idade, entre 12 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos responsáveis.