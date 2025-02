Torresmofest celebra iguaria suína preferida do Brasil em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe entre os dias 13 e 16 de março o Torresmofest, encontro gastronômico que celebra a iguaria suína mais amada dos botecos do Brasil. A entrada será gratuita e os apaixonados pelo “bacon de armadura dourada” vão se reunir no estacionamento do Carrefour Champagnat, das 12h às 23h. O evento é pet friendly.

Serão servidas várias opções de preparo, como a pele pururuca, torresmo de rolo, torresmo mineiro e algumas receitas exclusivas. Além da carne de porco, serão oferecidos vários tipos de acompanhamentos saborosos, e também opções vegetarianas, tornando o evento ainda mais plural. Muita cerveja artesanal e drinks para refrescar os visitantes. Haverá música ao vivo.

Para atrair mais interessados, a organização está oferecendo brindes exclusivos para quem fizer um cadastro no site do Torresmofest, entre eles facas personalizadas, vales de R$ 500 em consumação e camisetas do evento. Para participar, basta acessar o site e confirmar inscrição.