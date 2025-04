São João Curitiba; maior festa junina do Sul será no Parque Barigui

A primeira edição do São João Curitiba será realizada de 19 a 22 de junho, no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, das 11h às 22h. Promovida pela CWB Brasil e Joy Eventos, a festa promete ser a maior já realizada na região Sul, com capacidade para receber até 30 mil pessoas.

O arraiá contará com espaços temáticos, áreas para brincadeiras, experiências gastronômicas e ativações especiais relacionadas à data. O evento também trará atrações artísticas, que serão ainda divulgadas pela organização.

Com programação voltada para todas as idades, o objetivo do evento é reunir famílias, amigos e visitantes diversos. “A proposta é incentivar a reunião das famílias em torno de uma tradição popular, resgatando o espírito coletivo da época com uma estrutura e inovação inéditas na cidade”, destaca João Gilberto, diretor da CWB Brasil.

A programação completa será divulgada nas próximas semanas pelas redes sociais do evento. “Estamos preparando uma festa com tudo aquilo que de melhor existe em uma festança de São João. O evento nasce com a missão de se tornar uma tradição anual no calendário da capital paranaense”, completa.

A venda de ingressos começa no dia 5 de maio, pela plataforma Blueticket.