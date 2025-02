Rodovia dos Minérios terá 13 viadutos em nova duplicação; veja detalhes da obra

Uma audiência pública realizada nesta segunda-feira (24) apresentou detalhes sobre a obra de duplicação em concreto da PR-092 (Rodovia dos Minérios) entre o perímetro urbano de Almirante Tamandaré e a localidade de Jardim Areias, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A atividade foi comandada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e ocorreu no auditório do departamento, em Curitiba.

A obra terá 8,3 quilômetros de extensão, iniciando no km 15+520 até o km 23+820. A pista central será de pavimento rígido de concreto com placas de 25 centímetros de espessura, substituindo totalmente o pavimento existente. Também serão implantadas vias marginais na maior parte do trecho, executada em pavimento semirrígido, em que a base é de brita graduada tratada com cimento e a camada mais superior é de pavimento flexível asfáltico.

Está prevista a construção de 13 viadutos em cinco locais diferentes. Dez deles terão a função de retornos em desnível, passando por baixo da rodovia e conectando as marginais, e três serão construídos sobre a via férrea, que atualmente cruza a rodovia em nível.

Também estão previstas correções geométricas para suavizar curvas, implantação de pontos de ônibus, calçadas e ciclovias, entre outras melhorias.

O anteprojeto da obra foi elaborado pelo DER/PR. O edital deve ser lançado em breve. Interessados nos detalhes da obra podem assistir ao conteúdo gravado, verificar o material para consulta no portal do departamento e encaminhar os questionamentos durante os próximos cinco dias úteis, para que sejam analisados e respondidos publicamente.

Rodovia dos Minérios já passou por outras obras de duplicação

No fim de 2024 foi entregue a primeira parte da duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré. O trecho, que tem 4,74 quilômetros, teve investimento de R$ 165 milhões do Governo do Paraná.

Um segundo trecho da Rodovia dos Minérios está em execução desde julho do ano passado. Ele engloba a duplicação de 1.280 metros do perímetro urbano de Almirante Tamandaré e a construção de um viaduto no entroncamento com a Rodovia do Calcário (PR-509).

Vídeo mostra como será a obra na importante rodovia da Grande Curitiba