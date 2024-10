Após cinco anos, novo trecho duplicado da Rodovia dos Minérios é liberado

Depois de quase cinco anos, o primeiro trecho de duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, já pode ser utilizado por motoristas e moradores, desde a manhã desta desta sexta-feira (25). Cerca de 25 mil carros e caminhões pesados passam diariamente pelo local, principal via de acesso aos municípios do norte da Região Metropolitana e do Vale do Ribeira.

O investimento para 4,74 quilômetros da PR-092, passando pelo viaduto do Contorno Norte (PR-418) foi de R$ 165 milhões, dinheiro esse do governo estadual. A obra começou um pouco antes do viaduto do Contorno Norte até o perímetro urbano de Almirante Tamandaré.

“Há 30 anos a população de Almirante Tamandaré e dos demais municípios da região demandavam a duplicação desta rodovia. Por muitos anos ela foi considerada uma estrada perigosa, por ter um fluxo muito intenso em pista simples. Por isso, desde o início da nossa gestão, tivemos como prioridade fazer esta obra. Hoje entregamos uma rodovia totalmente diferente, moderna e segura”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Por causa da característica do tráfego local, por onde passam muitos caminhões carregados de calcário, cimento e minérios, as vias centrais da estrada foram feitas de pavimento de concreto, que são mais resistentes do que o pavimento asfáltico. Elas também exigem menos custos de manutenção ao longo do tempo.

“Esta técnica do concreto é o que há de mais moderno no mundo para construção de estradas. Elas têm uma vida útil maior e também demora muito mais tempo para que seja necessário fazer obras de manutenção”, comentou o governador

A obra inclui dez pontes em cinco localidades e quatro viadutos em dois pontos, além de ciclovias, passeios para pedestres, iluminação pública e uma passarela. Após essa entrega da duplicação, o trabalho de uma nova iluminação pública vai ocorrer com a instalação de fiação elétrica e luminárias em novos postes.

A obra teve início no final de 2019, marcada por uma série de volume de desapropriações e revisão geral do contrato.

Foto: Divulgação/AEN

SEGUNDO TRECHO

Um segundo trecho da Rodovia dos Minérios já está em execução desde julho de 2024. Ele engloba a duplicação de 1.280 metros do perímetro urbano de Almirante Tamandaré e a construção de um viaduto no entroncamento com a Rodovia do Calcário (PR-509).

O investimento total neste trecho será de R$ 50,7 milhões e, até o momento, 15,9% do contrato já foi executado. A previsão de é que esta parte da obra seja entregue em setembro de 2025.

Os projetos integram um plano de capacitação de toda a rodovia, passando por Itaperuçu e Rio Branco do Sul, em que serão investidos cerca de R$ 800 milhões em obras viárias na região.