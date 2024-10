Nova Praça! Famosa Pista do Gaúcho em Curitiba é reinaugurada após reforma

A Praça e a famosa Pista de Skate do Gaúcho, no bairro São Francisco, em Curitiba, localizadas na Praça do Redentor, foram entregues novamente para a população na terça-feira (22). O local passou por reforma nos últimos cinco meses, entre as ruas Desembargador Benvindo Valente e Trajano Reis.

Toda a praça recebeu novo piso, saindo as antigas pedras portuguesas de petit-pavê para placas cimentícias mais leves e mais resistentes ao tempo. O traçado da pista foi mantido com a forma original, com a colocação de um sistema de segurança com guarda-corpo em volta da pista, evitando acidentes com os skates saindo para fora da pista. Ao redor da praça, foram instalados bancos de madeira e floreiras.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Segundo a prefeitura, a obra custou aproximadamente R$ 1,4 milhão, sendo R$ 919 mil na reforma da praça e R$ 500 mil na revitalização da pista.

Pioneira no esporte

A Praça do Redentor, onde está a popularmente conhecida Pista do Gaúcho, é um ponto tradicional de Curitiba. Ali está uma das primeiras pistas de skate do país, construída em 1971, na gestão do prefeito Saul Raiz.

O nome Pista do Gaúcho é uma referência à Sorveteria do Gaúcho, que fica ao lado, na mesma praça. Ela foi projetada pelos arquitetos Lauro Tomizawa e Roberto Coelho, do Ippuc, que se inspiraram em fotos de revistas norte-americanas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A pista foi fundamental para a formação da cultura do skateboard, ajudando a impulsionar o esporte na cidade.