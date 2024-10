Vídeo! Com oito ocupantes, BMW acerta muro em Curitiba; passageiro filmou acidente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) da Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o acidente envolvendo uma BMW, avaliada em cerca de R$ 700 mil, que ocorreu na noite de domingo (20) no bairro Cabral, em Curitiba.

O caso ganhou mais repercussão depois que um vídeo gravado por um dos passageiros que ocupavam o veículo foi divulgado nas redes sociais. No vídeo, feito pelo jovem que ocupava o banco traseiro do veículo, é possível perceber que o motorista dirigia em alta velocidade e que, pelo menos oito pessoas estavam no carro.

Conforme informado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), a BMW bateu em um muro na esquina das ruas São Luiz e Dr. Manoel Pedroso, no bairro Cabral.

Segundo nota da PMPR, um homem, de 56 anos, se apresentou como condutor do carro e realizou o teste do bafômetro no local, com resultado negativo para consumo de álcool. O nome dele não foi divulgado.

Dois jovens ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Evangélico Mackenzie para atendimento médico. Os jovens seriam estudantes de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que está investigando o acidente envolvendo a batida da BMW contra um muro no bairro Cabral, na madrugada de domingo (20).

“Conforme apurado, os ocupantes do veículo se evadiram do local. Um homem, de 56 anos, se apresentou como condutor para a Polícia Militar e realizou o teste do etilômetro”, diz comunicado.

A PCPR também acrescentou que os vídeos que estão circulando nas redes sociais estão sendo analisados pelas equipes de investigação. Todos os envolvidos na situação serão ouvidos nos próximos dias.

Ainda conforme nota da polícia, “caso o homem não seja o verdadeiro condutor no momento dos fatos, ele poderá responder por fraude processual”.