Rollmops? Framboesa ou Gengibirra? Rolê dos Candidatos entrevista Eduardo Pimentel

Após o sucesso no primeiro turno das eleições municipais em Curitiba, o Rolê dos Candidatos voltou na etapa final deste pleito numa versão 2.0, bem diferente e inusitada. Com o objetivo de nos aproximarmos ainda mais da população curitibana, desbravamos as ruas menos movimentadas do Bairro Alto até chegar ao Boteco do Bolacha. O pitoresco estabelecimento foi palco do Rolê dos Candidatos No Boteco.

A Tribuna do Paraná convidou os dois candidatos, Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB), para uma entrevista diferente. Em um ambiente pouco comum em época de campanha, ajeitamos as mesas de madeira do boteco, mobilizamos nossa equipe e esperamos os dois aspirantes a prefeito para um papo franco, porém amistoso, sobre o que eles pensam para Curitiba e sobre como conquistariam os votos necessários para uma vitória neste domingo (27).

Os convites foram enviados no mesmo dia às equipes de Eduardo e Cristina. Ambos aceitaram de imediato, mas após tentar encaixar a entrevista em uma agenda disputada, o time da candidata do PMB retornou com sua negativa na segunda-feira (21). Três dias antes a equipe do atual vice-prefeito confirmou o horário de sua participação.

Na tarde de quarta-feira, recebemos Eduardo Pimentel no Boteco do Bolacha. Eu, coordenador de conteúdo da Tribuna, e Leonardo Coleto, editor, fizemos uma série de perguntas sobre algumas questões muito importantes para a população curitibana. Nosso time de colunistas parceiros também participou com questões ligadas a seus segmentos, além do leitor da Tribuna, que mandou perguntas pelo nosso Instagram.

Confira no player abaixo como foi o papo com Eduardo Pimentel. E tem spoiler… será que o candidato topou degustar o nosso tradicional Roolmops? Cini Framboesa ou Gengibirra? Assista!

O palco do Rolê dos Candidatos

“Cara, tem um boteco no Bairro Alto…” Assim ficamos sabendo do Boteco do Bolacha, um bar de bairro com todas as característica dos velhos armazéns de antigamente. Tocado por Guilherme “Bolacha” Oliveira e sua família, o estabelecimento se destaca no cenário da botecagem curitibana.

Além de já terem tido sua história contada pelo Rango Barateza, o local ostenta um segundo lugar no Prêmio Bom Gourmet como melhor boteco da cidade, além de campeão pelo voto popular no Circuito de Caipirinha, como melhor bebida da disputa.