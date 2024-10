Nova pesquisa eleitoral para Curitiba indica intenções de voto: Pimentel ou Cristina?

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta quinta-feira (24), a intenção de votos de 940 eleitores para a eleição do próximo domingo (27), para prefeito de Curitiba. Eduardo Pimentel (PSD) aparece com 48,8% e Cristina Graeml (PMB) com 41,2%, sendo branco, nulo e nenhum somam 5,9%.

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, contratado pela TV Bandeirantes, foi realizado entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,3%.

Os entrevistados também relataram a rejeição aos candidatos – Cristina Graeml tem 43,9%, e Eduardo Pimentel com 37,1%, sendo que 14,6% dos eleitores informaram que poderia votar nos dois. Aqueles que disseram não saber ou preferiram não responder em quem irá votar somam 7,1%.

No primeiro turno da eleição realizado no dia 06 de outubro, Eduardo Pimentel teve 33,51% dos votos e Cristina Graeml ficou com 31,17%.

Registro da pesquisa

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-07180/2024.

Por que Tribuna publica pesquisas eleitorais?

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.