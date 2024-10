Nova pesquisa em Curitiba tem Pimentel na liderança contra Graeml, mostra AtlasIntel

A AtlasIntel divulgou nesta segunda-feira (21) uma pesquisa que mostra como está a disputa para a prefeitura de Curitiba (PR) no segundo turno das eleições municipais de 2024. De acordo com o instituto, a pesquisa foi realizada por meio de questionários online, espontaneamente respondidos pelos participantes.

No cenário estimulado e somente com votos válidos, o candidato Eduardo Pimentel (PSD) soma 54,5% das intenções de voto. Já a candidata Cristina Graeml (PMB) tem 45,5% do total.

AtlasIntel: pesquisa para a prefeitura de Curitiba

Estimulada (votos válidos)

Eduardo Pimentel (PSD): 54,5%

Cristina Graeml (PMB): 45,5%

Estimulada (votos totais)

Eduardo Pimentel (PSD): 51,4%

Cristina Graeml (PMB): 43%

Voto branco/nulo: 4,8%

Não sabe: 0,9%

Pesquisa em Curitiba perguntou sobre a imagem dos candidatos

Eduardo Pimentel

Positiva: 46%

Negativa: 43%

Não sabe: 11%

Cristina Graeml

Positiva: 43%

Negativa: 52%

Não sabe: 5%

Pesquisa em Curitiba perguntou sobre a imagem de líderes políticos

Deltan Dallagnol

Positiva: 46%

Negativa: 36%

Não sabe: 18%

Gleisi Hoffmann

Positiva: 16%

Negativa: 75%

Não sabe: 10%

Goura

Positiva: 25%

Negativa: 42%

Não sabe: 34%

Jair Bolsonaro

Positiva: 53%

Negativa: 41%

Não sabe: 6%

Lula

Positiva: 23%

Negativa: 70%

Não sabe: 6%

Paulo Martins

Positiva: 25%

Negativa: 38%

Não sabe: 37%

Rafael Greca

Positiva: 68%

Negativa: 26%

Não sabe: 6%

Ratinho Junior

Positiva: 75%

Negativa: 19%

Não sabe: 6%

Rosangela Moro

Positiva: 20%

Negativa: 44%

Não sabe: 36%

Sergio Moro

Positiva: 32%

Negativa: 56%

Não sabe: 12%

Zeca Dirceu

Positiva: 12%

Negativa: 56%

Não sabe: 32%

AtlasIntel ouviu a opinião sobre os maiores problemas que afetam Curitiba

Saúde: 41,7%

Criminalidade: 50,6%

Transporte público: 21,4%

Engarrafamentos: 20,4%

Educação: 25,3%

Degradação do centro da cidade: 30,5%

População de rua: 35,6%

Má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer: 11,7%

Corrupção: 11,7%

Habitação (moradia): 14%

Limpeza urbana: 0,4%

Poluição: 2,6%

Burocracia e barreiras para negócios: 6,6%

Desordem urbana e barulho: 8%

AtlasIntel perguntou sobre aprovação dos governos municipal, estadual e federal

Avaliação do prefeito Rafael Greca

Aprova: 62%

Desaprova: 33%

Não sabe: 5%

Avaliação do governador Ratinho Junior

Aprova: 73%

Desaprova: 21%

Não sabe: 7%

Avaliação do presidente Lula

Aprova: 31%

Desaprova: 65%

Não sabe: 4%

AtlasIntel questionou sobre o desempenho do prefeito, governador e presidente

Prefeito Rafael Greca

Ótimo/bom: 50%

Regular: 34%

Ruim/péssimo: 16%

Governador Ratinho Junior

Ótimo/bom: 54%

Regular: 34%

Ruim/péssimo: 12%

Presidente Lula

Ótimo/bom: 26%

Regular: 15%

Ruim/péssimo: 59%

Metodologia: 1.199 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 14 e 19 de outubro de 2024. A pesquisa em Curitiba foi contratada pela própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda Confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-00791/2024.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.