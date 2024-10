Quais bairros de Curitiba Graeml e Pimentel terão que conquistar votos pro 2º Turno?

A Tribuna do Paraná fez um recorte do mapa de votação das eleições de 2024 para entender como cada bairro votou nos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba. O mapa mostra ainda quais são os desafios e em quais bairros os candidatos terão que intensificar a campanha para conquistar mais votos.

Em alguns bairros a diferença de votos na eleição do primeiro turno foi muito pequena entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB). Já em outros, um teve uma votação expressiva em detrimento do outro. Para o segundo turno, por exemplo, Cristina Graeml terá que focar sua campanha em bairros como Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Sítio Cercado, Tatuquara, Uberaba, Cajuru, Xaxim, entre outros, onde Eduardo Pimentel teve boa votação (veja mais abaixo)

O mapa mostra que Pimentel foi vitorioso nos bairros mais populosos e distantes da região central. Enquanto Cristina fez mais votos em bairros centrais e considerados mais nobres da cidade.

Os dois candidatos passaram para o segundo turno com uma diferença de votos de 2,34%: Eduardo Pimentel teve 33,51% dos votos válidos (313.347) e Cristina Graeml 31,17% (291.523 votos).

Tabela mostra como os bairros de Curitiba votaram nas eleições

Bairro CRISTINA GRAEML EDUARDO PIMENTEL Total Geral Vencedor ABRANCHES 2.213 2.735 4.948 Eduardo Pimentel ÁGUA VERDE 12.112 8.282 20.394 Cristina Graeml AHÚ 3.449 2.474 5.923 Cristina Graeml ALTO BOQUEIRÃO 6.866 7.991 14.857 Eduardo Pimentel ALTO DA GLÓRIA 1.937 1.344 3.281 Cristina Graeml ALTO DA RUA XV 8 15 23 Eduardo Pimentel ATUBA 1.329 1.966 3.295 Eduardo Pimentel AUGUSTA 435 763 1.198 Eduardo Pimentel BACACHERI 8.833 5.879 14.712 Cristina Graeml BAIRRO ALTO 6.325 6.462 12.787 Eduardo Pimentel BARREIRINHA 3.097 3.666 6.763 Eduardo Pimentel BATEL 5.757 4.428 10.185 Cristina Graeml BIGORRILHO 2.208 1.505 3.713 Cristina Graeml BOA VISTA 5.357 4.488 9.845 Cristina Graeml BOM RETIRO 2.729 2.091 4.820 Cristina Graeml BOQUEIRÃO 14.579 14.384 28.963 Cristina Graeml BUTIATUVINHA 1.656 1.698 3.354 Eduardo Pimentel CABRAL 3.385 2.518 5.903 Cristina Graeml CACHOEIRA 534 956 1.490 Eduardo Pimentel CAJURU 10.662 15.029 25.691 Eduardo Pimentel CAMPINA DO SIQUEIRA 257 267 524 Eduardo Pimentel CAMPO COMPRIDO 2.636 2.508 5.144 Cristina Graeml CAMPO DE SANTANA 2.355 5.664 8.019 Eduardo Pimentel CAPÃO DA IMBUIA 3.991 3.910 7.901 Cristina Graeml CAPÃO RASO 7.433 8.391 15.824 Eduardo Pimentel CAXIMBA 278 993 1.271 Eduardo Pimentel CENTRO 7.118 5.612 12.730 Cristina Graeml CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA 23.749 35.989 59.738 Eduardo Pimentel CRISTO REI 4.158 2.874 7.032 Cristina Graeml FANNY 2.322 2.267 4.589 Cristina Graeml FAZENDINHA 3.729 4.337 8.066 Eduardo Pimentel GANCHINHO 693 1.407 2.100 Eduardo Pimentel GUABIROTUBA 2.368 1.580 3.948 Cristina Graeml GUAÍRA 2.505 2.554 5.059 Eduardo Pimentel HAUER 3.445 3.127 6.572 Cristina Graeml HUGO LANGE 959 618 1.577 Cristina Graeml JARDIM BOTÂNICO 1.147 873 2.020 Cristina Graeml JARDIM DAS AMÉRICAS 3.985 2.781 6.766 Cristina Graeml JARDIM SOCIAL 2.161 1.187 3.348 Cristina Graeml JUVEVÊ 3.006 2.183 5.189 Cristina Graeml LINDÓIA 1.762 1.702 3.464 Cristina Graeml MERCÊS 4.519 3.457 7.976 Cristina Graeml MOSSUNGUÊ 1.237 964 2.201 Cristina Graeml NOVO MUNDO 7.660 7.929 15.589 Eduardo Pimentel ORLEANS 554 524 1.078 Cristina Graeml PAROLIN 634 1.270 1.904 Eduardo Pimentel PILARZINHO 2.588 3.564 6.152 Eduardo Pimentel PINHEIRINHO 6.880 9.615 16.495 Eduardo Pimentel PORTÃO 11.038 8.708 19.746 Cristina Graeml PRADO VELHO 913 1.245 2.158 Eduardo Pimentel REBOUÇAS 3.257 2.578 5.835 Cristina Graeml SANTA CÂNDIDA 4.934 6.326 11.260 Eduardo Pimentel SANTA FELICIDADE 6.254 6.141 12.395 Cristina Graeml SANTA QUITÉRIA 4.184 3.398 7.582 Cristina Graeml SANTO INÁCIO 3.668 2.981 6.649 Cristina Graeml SÃO BRAZ 3.435 3.440 6.875 Eduardo Pimentel SÃO FRANCISCO 1.354 1.040 2.394 Cristina Graeml SÃO LOURENÇO 2.153 1.875 4.028 Cristina Graeml SÃO MIGUEL 13 57 70 Eduardo Pimentel SEMINÁRIO 3.664 2.570 6.234 Cristina Graeml SÍTIO CERCADO 13.193 20.920 34.113 Eduardo Pimentel TABOÃO 230 322 552 Eduardo Pimentel TARUMÃ 1.719 1.223 2.942 Cristina Graeml TATUQUARA 4.106 11.426 15.532 Eduardo Pimentel TINGUI 2.182 1.844 4.026 Cristina Graeml UBERABA 10.519 11.536 22.055 Eduardo Pimentel UMBARÁ 2.542 3.898 6.440 Eduardo Pimentel VILA IZABEL 479 294 773 Cristina Graeml VISTA ALEGRE 2.343 2.382 4.725 Eduardo Pimentel XAXIM 10.518 11.269 21.787 Eduardo Pimentel #N/D 1.225 1.053 2.278 Cristina Graeml Total Geral 291.523 313.347 604.870 Eduardo Pimentel Tabela: Tribuna do Paraná

Desafio para o 2º Turno é conquistar bairros

As informações que constam na tabela permitem perceber onde os candidatos das eleições em Curitiba já conquistaram o eleitorado e onde devem trabalhar para conquistar novos eleitores. Questões que devem ser avaliadas na campanha de segundo turno de cada candidato.

Cristina Graeml deve focar sua campanha em bairros como Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Sítio Cercado, Tatuquara, Uberaba, Cajuru, Xaxim, entre outros, onde Eduardo Pimentel teve boa votação. Na CIC, que concentra 9,88% dos eleitores da cidade, Pimentel fez 35.989 votos contra 23.749 de Cristina Graeml.

Já os bairros mais centrais, como Água Verde, Bacacheri, Centro, Boqueirão, Portão, Juvevê que deram vitória para Cristina, devem ganhar a atenção de Eduardo Pimentel. No Boqueirão, bairro com 4,79% dos eleitores, Cristina teve 14.579 votos contra 14.384 de Eduardo. No Água Verde, que reúne 3,37% eleitores, Cristina teve 12.112 votos contra 8.282 de Eduardo Pimentel.

Em bairros como Butiatuvinha a diferença entre os dois foi de 42 votos, foram 1.656 para Cristina e 1.698 para Eduardo. No Lindóia foram 1.762 x 1702, com vantagem para Cristina.

As eleições do segundo turno em Curitiba estão marcadas para o dia 27 de outubro.

