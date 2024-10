Pimentel x Graeml! Debates em Curitiba do 2º turno já têm datas; veja onde assistir

Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) vão disputar o segundo turno em Curitiba nas eleições de 2024 e podem se encontrar em pelo menos três debates. No primeiro turno, ambos tiveram embates diretos e pessoais somente no último encontro, promovido pela RPC, única emissora que convidou Graeml e Roberto Requião (Mobiliza) mesmo sem a obrigatoriedade prevista nas regras eleitorais.

No primeiro turno, foram realizados debates promovidos pelas emissoras de TV Band, RICTv e RPC em Curitiba, todos com a presença de Pimentel. O jornal Plural também realizou um debate, organizado em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), encontro ao qual o vice-prefeito não foi.

Como é tradição em ano eleitoral, a Band TV, como ocorreu no primeiro turno, abrirá a série de debates em Curitiba. E o último encontro entre os concorrentes será realizado pela RPC, na sexta-feira (25), antevéspera da votação do segundo turno, marcada para 27 de outubro.

Debates em Curitiba: programação do 2º turno

Band: 14 de outubro, segunda-feira, às 22h30. Transmissão na TV aberta e no canal do YouTube.

RICTV/Jovem Pan: 19 de outubro, sábado, às 21h. Transmissão na TV aberta e no site.

RPC/Rede Globo: 25 de outubro, sexta-feira, às 22h. Transmissão na TV aberta e no site do G1.

O jornal Plural informou que pretende realizar um debate em Curitiba entre Pimentel e Graeml, mas ainda não confirmou a data.

Como foi o primeiro turno em Curitiba

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram