Primeiro debate em Curitiba entre candidatos do 2º turno já tem data definida

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) será na próxima segunda-feira (14). Promovido pela Band, o evento reunirá os dois nomes que estão disputando o segundo turno das eleições municipais.

O debate da Band começará às 22h30 e será transmitido pela televisão e YouTube da emissora. No 1º turno, o atual vice-prefeito recebeu 33,51% dos votos. Graeml ficou com 31,17%.

Regras do debate da Band para o segundo turno em Curitiba

De acordo com informações da Band, o debate seguirá o padrão nacional. No primeiro bloco, Cristina e Pimentel terão 12 minutos cada para debater livremente e o candidato que iniciará a conversa será sorteado. O tempo será pausado sempre que o candidato parar de falar.

No segundo bloco acontecerão perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Já o terceiro bloco seguirá o mesmo formato do primeiro, com 24 minutos totais de debate, divididos entre os dois candidatos de Curitiba.

Para a pergunta, Pimentel e Cristina terão 30 segundos. O tempo de resposta será um minutos e 30 segundos. Já as réplicas e tréplicas terão o tempo de um minuto.

