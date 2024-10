Vídeo! Em fúria, jovem demitido destrói posto de gasolina em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um jovem de 23 anos é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), pelos crimes de ameaça e dano ao patrimônio. Vídeos feitos em um posto de combustíveis do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, no último domingo (06), mostram o rapaz revoltado, causando estragos na loja de conveniências. Assista abaixo!

Nas imagens, em um “ataque de fúria”, ele arremessa uma cadeira, objetos e espalha o conteúdo de um extintor de incêndios nas áreas externa e interna da loja, antes de abandonar o local, de bicicleta. A ação fez com que clientes tivessem que deixar a loja.

Vídeo: Divulgação/PCPR

Motivo da revolta

Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil do Paraná, o jovem era frentista e foi demitido por justa causa. Depois disto, foi até o local, onde proferiu ameaças contra o gerente do estabelecimento e os demais funcionários, além de ter quebrado um vidro utilizando um extintor.

A PCPR está realizando diligências a fim de apurar os fatos por completo. Mais informações sobre o caso serão repassadas pelo delegado da PCPR Rinaldo Ivanike, na tarde desta terça-feira (08).

