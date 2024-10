Ducci revela estratégia para 2º turno em Curitiba: Pimentel ou Graeml?

Terceiro colocado no pleito deste domingo, Luciano Ducci (PSB) revelou nesta terça-feira (08) como será seu posicionamento no segundo turno para a prefeitura de Curitiba, que será disputado entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB). O candidato adotou a conduta neutra, ou seja, nem Pimentel, nem Graeml.

Segundo nota enviada no começo da tarde, o PSB-PR, partido do candidato Luciano Ducci à prefeitura de Curitiba, vai defender a neutralidade neste segundo turno das eleições.

“Na próxima quinta-feira, o partido se reúne com os demais que formaram a Coligação Curitiba + Social e Humana, PDT, PT, PcdoB e PV. O motivo da recomendação é que nenhuma das candidaturas que concorre ao segundo turno assumiu compromisso com as propostas apresentadas por Luciano Ducci no primeiro turno das eleições”, diz a nota.

Segundo o material enviado à imprensa, “a cidade precisa de avanços e mudanças. Então em nome do respeito aos eleitores curitibanos que queriam uma administração mais voltada aos problemas sociais, como a defesa da população mais pobre, com ações efetivas de moradia e regularização fundiária, o novo mãe curitibana, o hospital pronto-socorro, a tarifa domingueira zero, a defesa da ciência, o posicionamento contra o negacionismo climático e a defesa dos direitos dos servidores públicos municipais, a recomendação do partido é pela neutralidade”, defende Ducci.

Resultado do primeiro turno nas eleições 2024 em Curitiba

EDUARDO PIMENTEL PSD – 55 – 33,51% • 313.347 Votos computados

CRISTINA GRAEML PMB – 35 – 31,17% • 291.523 Votos computados

LUCIANO DUCCI PSB – 40 – 19,44% • 181.770 Votos computados

NEY LEPREVOST UNIÃO – 44 – 6,49% • 60.675 Votos computados

LUIZÃO GOULART SOLIDARIEDADE – 77 – 4,41% • 41.271 Votos computados

MARIA VICTORIA PP – 11 – 2,19% • 20.497 Votos computados

ROBERTO REQUIÃO MOBILIZA – 33 – 1,83% • 17.155 Votos computados

PROFESSORA ANDREA CALDAS PSOL – 50 – 0,86% • 8.021 Votos computados

SAMUEL DE MATTOS PSTU – 16 – 0,06% • 569 Votos computados

FELIPE BOMBARDELLI PCO – 29 – 0,04% • 341 Votos computados



Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram