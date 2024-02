Boteco do Bolacha vence como Melhor Caipirinha em circuito de Curitiba

O Boteco do Bolacha, no Bairro Alto, em Curitiba, vence prêmio da Melhor Capirinha Doble W., organizado pelo Curitiba Honesta, na categoria técnica. A premiação faz parte do 2º Circuito de Caipirinhas da Curitiba Honesta e contou com 28 participantes, entre bares e restaurantes.

A premiação também contou com votação popular e o Boteco do Bolacha conquistou o segundo lugar da categoria. “Para todos nós, todos os botequeiros que acompanham o Boteco do Bolacha e sabem da nossa correria, do nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho também, isso é uma conquista de todos. Cada faz parte disso, pelo amor, pelo carinho e pelo apoio que traz para a gente. Eu tô cheio de emoção por dentro, não sei nem o que falar. Quero dizer aqui muito obrigado mesmo a todos vocês de coração”, comemorou Guilherme Assis Oliveira, o Bolacha.

Foto: colaboração.

Quatro bares ficaram empatados no primeiro lugar, na votação do júri técnico. Além do Bolacha, a Hamburgueria das Américas, Silzeus e Taco El Pancho também conquistaram o prêmio. “Todos mereceram, as caipirinhas foram originais e muito caprichadas. Esse é o objetivo do nosso trabalho: valorizar bares de Curitiba através da gastronomia”, comentou Sérgio Medeiros, organizador.

O júri técnico foi formado por cinco profissionais da área de gastronomia. Já os votos populares foram feitos diretamente no formulário disponibilizado no site da Curitiba Honesta.

Confira os premiados:

Votação do Juri Técnico

1º lugar – Boteco do Bolacha

1º Lugar – Hamburgueria das Américas

1º Lugar – Silzeus

1º Lugar – Taco em Pancho

2º Lugar – Ukra Bar

Voto Popular

1º Lugar – Boteco de Sampa

2º Lugar – Boteco do Bolacha

Os vencedores receberam prêmios em dinheiro e produtos da marca Doble W, patrocinadora do Circuito de Caipirinhas.

O 2º Circuito de Caipirinhas da Curitiba Honesta foi realizado de 24 de janeiro a 18 de fevereiro e teve patrocínio da destilaria Doble W. Apoio de Sun Mobi Energia Solar, Abrasel-PR, Instituto de Turismo de Curitiba e Curta Curitiba.

