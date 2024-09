Criador da Pista do Gaúcho em Curitiba, arquiteto Lauro Tomizawa morre e deixa legado

O arquiteto Lauro Takuo Tomizawa morreu na segunda-feira (16) aos 82 anos. Ele foi o responsável pelo desenho da “Pista do Gaúcho”, no bairro São Francisco, em Curitiba, e trabalhou em outros importantes projetos, entre eles, o do Farol do Saber. A causa da morte não foi divulgada pelo Hospital Pilar, onde estava internado.

A morte de Lauro gerou comoção no prefeito de Curitiba Rafael Greca. Nas redes sociais, Greca lamentou a perda do arquiteto nascido em Pereira Barreto, interior de São Paulo, e decretou luto oficial por um dia na capital.

“Nosso colega de IPPUC, compôs a equipe de designers que deu forma física ao meu Farol do Saber, que nos valeu o Prêmio Mundial do Habitat de 1996, dado na Conferência da ONU em Istambul. Desenhou ainda a pioneira pista de skate da praça do Redentor, conhecida como Pista do Gaúcho, nome da sorveteira dali vizinha. Era entusiasta da sustentabilidade, do design urbano, dos Parques de Curitiba. Concebeu vários equipamentos e peças do mobiliário urbano. Antes de falecer, ainda fez, nesta minha gestão, o orquidário no jardim do IPPUC, ao lado da bela casa bordada de lambrequins que uso para projetar e despachar”, escreveu o prefeito.

Pista de skate na Praça do Gaúcho

Pista de skate da Praça do Gaúcho. Foto: Bruno Covello/Arquivo/Gazeta do Povo

A tradicional Pista do Gaúcho é uma das mais queridas entre os skatistas de Curitiba. Ela existe desde o ano de 1974 na Praça do Redentor, localizada no Bairro São Francisco, entre as ruas Desembargador Benvindo Valente e Trajano Reis também conhecida popularmente como Praça do Gaúcho, mesmo nome da sorveteria que existe no local.

Primeira pista de skate em formato bowl da cidade, a Pista da Gaúcho foi projetada pelos arquitetos Lauro Tomizawa e Roberto Coelho, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), e construída na gestão do então prefeito Saul Raiz.

