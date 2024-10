Novo supermercado em “point” dos jovens de Curitiba abre em novembro

A rede de supermercados Festval segue sua expansão em Curitiba e região. Após confirmar a inauguração da loja na vizinha São José dos Pinhais, e incorporar as operações de quatro lojas da rede Verde Mais, agora está confirmada a inauguração da nova loja no bairro Hugo Lange. Localizada na Rua Itupava, esquina com a Germano Mayer, na divisa com o bairro Alto da XV, a loja será inaugurada no dia 30 de novembro.

Com aproximadamente 2.200 m², o novo Festval vai gerar aproximadamente 200 vagas de empregos diretos. Na loja haverá espaço gourmet com restaurante, cafeteria, setor ampliado de importados, adega com centenas de rótulos do mundo todo, além de padaria e o Espaço Festval Experience. O local vai oferecer espaço para reuniões, happy hour, máquinas de vinho com vários rótulos e cardápio especial.

O supermercado ficará ao lado da chamada “Prainha da Itupava”, um tipo de “point” para jovens curitibanos. Vários bares e restaurantes funcionam na região.

Próximo dali um novo supermercado da rede também recebe os retoques finais, com previsão de inauguração ainda em 2024. Ele fica no Quadrata Cabral Mall, shopping que será inaugurado no bairro Cabral.