Gigante varejista investe milhões e inaugura nova loja na Grande Curitiba

O Paraná vai ganhar mais duas lojas da Renner – varejista especializada em moda e lifestyle. A primeira delas foi inaugurada nesta quarta-feira (23) e está localizada no Colombo Park Shopping, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A nova loja conta com 1.367 m2 de área total.

Já a segunda unidade será inaugurada em novembro, em Cascavel, no novo Catuaí Shopping, e possui 1.906 m2. Ao todo, as duas lojas tiveram o investimento de mais de R$ 15 milhões. Com os novos espaços, o Paraná passa a contar com 23 unidades da varejista Renner.

As novas operações da Renner no Paraná foram construídas no modelo que coloca em prática princípios da sustentabilidade, relacionados ao melhor uso de recursos naturais. Da obra à operação, o objetivo é minimizar os impactos ambientais. A iniciativa está alinhada aos novos compromissos públicos de sustentabilidade da companhia para 2030.

+ Leia também: Estádio do Pinheirão será transformado em um mega centro de convenções em Curitiba; Fotos!

“Estas inaugurações nos aproximam ainda mais dos consumidores tanto de Colombo como de Cascavel e fortalecem a nossa presença no estado do Paraná”, explica a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

Voltando o olhar para a tecnologia, os espaços vão possuir Caixas de Autoatendimento, equipamentos em que o consumidor pode finalizar a compra de forma autônoma; o Pague Digital, que dá ao cliente a opção de realizar as compras por meio do app da Renner; e o Venda Móvel, em que o consumidor finaliza a compra com ajuda de dispositivos móveis dos colaboradores, em qualquer local da loja.

+ Leia também: Supermercado de Curitiba reinaugura loja em bairro após investimento milionário

Vale lembrar que, além de aproveitar os benefícios da loja física, o público pode usufruir da experiência omnicanal acessando os canais da Renner no site, no app e no WhatsApp.

Novas lojas da Renner focam em sustentabilidade

As lojas da Renner contemplam práticas como o abastecimento de energia proveniente de fontes renováveis de baixo impacto e o uso de equipamentos automatizados com menor demanda energética. As soluções de arquitetura foram pensadas dentro do conceito de design circular, com a redução no volume de materiais de construção.

+ Leia também: Parques do Paraná estão entre os melhores do Brasil, diz ranking de site internacional

As unidades contam também com um espaço específico que dá visibilidade a iniciativas de sustentabilidade da Renner. O objetivo é informar e engajar os clientes. As roupas com matérias-primas e processos mais sustentáveis já representam mais de 80% do total da marca e, até 2030, a varejista quer chegar a 100%. Todas as peças mais sustentáveis são identificadas pelo selo Re – Moda Responsável.