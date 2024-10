Supermercado de Curitiba reinaugura loja em bairro após investimento milionário

A rede de supermercados Jacomar reinaugurou na terça-feira (22) a sua primeira loja, localizada no bairro Boqueirão, em Curitiba. O processo de revitalização recebeu R$ 15 milhões de investimentos, para melhorias na infraestrutura, nos equipamentos, no mobiliário e na fachada.

“A loja do Boqueirão é muito especial para nós, pois é onde começou a história do Jacomar. Os clientes do bairro nos ajudaram a construir o que somos hoje, uma das maiores redes de supermercado de Curitiba e região. Queremos retribuir esse carinho e confiança com um espaço mais moderno e acolhedor”, destaca Harri Pankratz, presidente do Grupo Jacomar.

Com a revitalização, a loja ganhou um novo sistema de refrigeração mais moderno, menos poluente e com menos gasto de energia. Foram instalados walk-in coolers, espécie de câmara frigorífica, com porta expositora de vidros duplos, que permite um reabastecimento rápido e oferece aos clientes uma grande variedade de bebidas geladas. O forro foi trocado por material de alta densidade, proporcionando um ambiente mais aconchegante e confortável. Além disso, todo o sistema de climatizadores foi substituído para maior controle da temperatura interna, tanto no calor quanto no frio.

Todas as unidades de check out/caixas foram trocadas por telas touchscreen e o espaço de autoatendimento foi ampliado. O setor de hortifruti ganhou novos equipamentos que mantêm o frescor e qualidade dos produtos por mais tempo. A unidade ganhou ainda uma nova adega, com sessão de espumantes, frisantes e vinhos gelados, prontos para consumo. Os laboratórios de produção de alimentos e as câmaras internas também receberam equipamentos novos.

O mobiliário ganhou balcões mais modernos e espaçosos, além de gôndolas mais baixas que favorecem a visibilidade de todos os produtos e proporcionam uma experiência de compra mais agradável aos clientes. A fachada recebeu uma nova identidade visual, com um olhar mais moderno.

“Estamos celebrando um novo capítulo da história do Jacomar Boqueirão. Tudo foi pensado cuidadosamente para que nossos clientes e colaboradores se sintam bem. Investimos em inovação, sempre focados na qualidade de nossos produtos e no melhor atendimento a todos os clientes. Não esquecemos de manter o nosso legado, como a prática de não abrir aos domingos, que valoriza o descanso do colaborador e seu momento dedicado à família”, ressalta o presidente do grupo.

