Ciclone extratropical avança pelo sul do Brasil; Veja por onde vai passar

A passagem de um ciclone extratropical promete bagunçar o tempo na região sul do Brasil. Curitiba já tem mudanças previstas com a aproximação de uma frente fria, sistema este que chega na quinta-feira (24), permanecendo estacionado até sábado (26).

Segundo o Inmet, esse sistema, juntamente com o comportamento dos ventos na coluna atmosférica, favorecerá a formação de um canal de umidade desde a região amazônica até o Sudeste do Brasil. Para que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configure, será necessário a persistência desse canal de umidade por pelo menos quatro dias consecutivos.

Veja a imagem abaixo que mostra o caminho do ciclone extratropical pelo sul do Brasil.

O que é Zona de Convergência do Atlântico Sul?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Segundo explicação do Inmet, é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste entre o fim da primavera e o verão.

Definida como um corredor de nuvens que corta o Brasil, desde o sul da Região Amazônica até o Oceano Atlântico, passando pela faixa central do País, a ZCAS, eventualmente, também pode se deslocar para cima ou para baixo e atingir, também, os estados da Bahia e do Paraná. O sistema é facilmente identificado em imagens de satélite devido à organização das nuvens.

O sistema é resultado do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão em superfície.