Chuva em Curitiba; Previsão do tempo tem alerta de temporal e frente fria chegando

A previsão do tempo avisou e a chuva em Curitiba está cada vez mais perto. Quem pulou cedo da cama nesta quarta-feira (23) até chegou a ver o sol, pouco depois, perto das 6h30, o tempo fechou e voltou a “escurecer” em Curitiba. A capital dos paranaenses está em um alerta de temporal emitido pelo Inmet e válido, pelo menos, até às 23h59 desta quarta-feira.

Segundo o Simepar, a chuva em Curitiba chega ainda pela manhã, a partir das 11h e deve seguir ao longo do dia. Lembrando que um ciclone no sul do Brasil afeta todo o tempo no Paraná, inclusive contribuindo para a chuva em Curitiba e aproximação de uma frente fria.

Nesta quarta-feira a previsão do tempo para Curitiba indica temperatura entre os 19 e 23ºC.

O acumulado de chuva em Curitiba nesta quarta-feira pode chegar aos 4,5 milímetros. “No decorrer da madrugada foram registradas chuvas isoladas em diversas regiões do estado, mas sem eventos significativos. Inclusive, houve pouca incidência de descargas atmosféricas (raios), associadas aos eventos de chuvas. Também não há registros de volumes significativos de chuva. Pelo satélite é possível observar a presença de bastante nebulosidade sobre o estado, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar. “Nas próximas horas ainda há previsão de chuva em diversas regiões paranaenses, ocorrendo de forma isolada”, reforçou a especialista.

Previsão do tempo para Curitiba tem frente fria

Uma virada no tempo por causa do ciclone extratropical que está sobre o Rio Grande do Sul e Uruguai. Segundo o Simepar, “uma frente fria se deslocará ao longo do dia em direção ao Oceano Atlântico Sul. Inicialmente, o avanço desta frente ocasionará instabilidades sobre o Paraná, principalmente nas regiões oeste e sul’, diz a previsão do instituto. Em Curitiba, a quinta-feira será de mais chuva, com acumulado de 4,5 mm e temperatura entre os 20 e 26ºC.

Rio Grande do Sul em alerta

Assim como o Paraná, o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem em alerta amarelo para temporal. O risco, segundo o Inmet, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Vale o alerta, pois o estado ainda se recupera das fortes enchentes que causaram mais de 100 mortes no estado gaúcho.

+ Leia mais Gigante dos supermercados do Paraná apresenta projeto de novo shopping em SC