Gigante dos supermercados do Paraná apresenta projeto de novo shopping em SC

Após adquirir o Shopping Paseo em março deste ano, o Grupo Zonta lança um novo projeto para o empreendimento, que contempla uma revitalização completa e um novo plano de marca. Agora, o local passa a se chamar Shopping Estação Joinville, em homenagem à história da região, já que do outro lado da rua está uma estação centenária de Joinville, que inclusive receberá investimentos da prefeitura para se tornar um ponto turístico da cidade.

Após receber um investimento de R$ 3 milhões, o Shopping Estação Joinville terá uma repaginação total da fachada e uma reorganização interna, com ampliação da área de lojas, lazer e circulação. Os ambientes das lojas terão 4 mil metros quadrados a mais, o que trará mais amplitude e conforto para o local.

Segundo o vice-presidente do Grupo Zonta, Ricardo Zonta, o Shopping mais antigo de Joinville está chegando numa nova fase, com um novo conceito e layout com integração de espaços para oferecer maior comodidade para o público.

O Shopping Estação Joinville terá opções de entretenimento, gastronomia, lazer, saúde e bem-estar, com diversificação dos mais variados segmentos em 120 lojas, entre elas um Atacado Hipermais, que será uma das âncoras do shopping e aumentará o fluxo de clientes no local. O empreendimento também terá um cinema com três salas da Cine Uniplex, uma Academia Smart Fit de 1.200 metros quadrados e Clínicas de Atendimento do Hospital Dona Helena, referência na cidade por sua qualidade e tradição desde 1916.

O Shopping Estação Joinville conta também com variadas opções gastronômicas regionais, além do Subway e Mc Donald’s Sobremesas. Para deixar as operações ainda mais completas, o Shopping Estação Joinville também segue com os serviços de Lotérica e empresas de telefonia como Vivo, Claro e Tim, além das lojas de móveis, moda adulto e infantil, calçados, cosméticos, salão de beleza, lojas de brinquedos, joias e semijoias além de outros segmentos.

As lojas serão inauguradas gradativamente e as reformas seguem com o shopping em funcionamento. O Grupo Zonta também está investindo na revitalização do entorno, inclusive com calçadas direcionais para cegos.

“O Estação será o Shopping da Região Sul. Queremos preservar sua história e seu papel no município, mas com um conceito de centro de compras agradável, confortável e completo, com tudo o que o cliente precisa”, completa Zonta.